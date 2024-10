Así presentaron Víctor Sandoval y Marta Riesco en 'Ni que fuéramos Shhh' sus canciones para el Benidorm Fest 2025

Ni que fuéramos Shhh celebró en su entrega del martes la primera edición del Benidorm Feshhht. O lo que es lo mismo, el estreno de las canciones que Víctor Sandoval y Marta Riesco han presentado al Benidorm Fest, que ha recibido casi 1.000 para su próxima edición. El plan inicial era que ambos participaran juntos en la preselección española de Eurovisión, pero finalmente lo harán por separado porque, según Sandoval, Riesco “es un escollo” para que él cumpla su sueño de actuar en el festival.

De esta 'ruptura' han salido dos canciones, siendo Ahora soy yo, de Marta Riesco, la primera que sonó a lo largo de la tarde en “riguroso playback”. Según la reportera, este tema, que ha compuesto junto a su pareja, Alejandro Caraza, está dedicado “a todas esas personas a las que siempre les han dicho que no van a llegar a nada”. “Es una canción de superación”, añadió María Patiño.

Riesco terminó su actuación haciendo el gesto de guardar silencio (“shhh”) en homenaje a sus compañeros de programa, que le han ayudado “a resurgir”. “De eso trata la vida, de resurgir, de que la gente hable, hable y hable hasta que, un día, tú tomas las riendas y te da igual lo que diga la gente porque tú eres otra, te has reconvertido, has florecido y en ese momento de mi vida estoy”, explicó Riesco. “No he sido más yo que ahora mismo y estoy feliz con lo que soy. Antes me sentía insegura y muy infeliz. Sentía que no estaba en mi sitio, pero ahora siento que lo estoy”, comentó después.

A continuación llegó el turno de Abismo, el tema de Víctor Sandoval. La letra de la canción es suya y de Nacho Canut (Fangoria), mientras que la base musical la han compuesto Mauro Canut y Juan Carlos Aured (bateía de Dinarama y actual productor de Nancys Rubias). “Me parece muy propia de un festival. Tiene gracia, Víctor la defiende muy bien y el autotune le defiende todo”, opinó Kiko Matamoros sobre la canción, con la que Sandoval aspira ir, como mínimo, al Benidorm Fest.

Cabe decir que esta no es la primera vez que Marta Riesco y Víctor Sandoval se proponen representar a España en Eurovisión. Sandoval lo intentó en 1990, año en que fueron elegidas las Azúcar Moreno, que consiguieron un gran sexto puesto en el festival con Bandido. Riesco, por su parte, probó suerte en 2010 como líder de la girlband I-legal, pero no pasó el primer corte. Ese año, España terminó yendo a Eurovisión con Daniel Diges, que no pudo pasar del 15º puesto con Algo pequeñito.