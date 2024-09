'¿QQCCMH?' volvió siete años después a Cuatro con una pregunta indiscreta y una pretendienta con una bolsa en la cabeza

¿Quién quiere casarse con mi hijo? volvió este lunes a Cuatro después de siete años de ausencia. Lo hizo con el estreno de su sexta temporada,. un buen dato de audiencia, Luján Argüelles a los mandos cinco parejas madre-hijo en liza.

La encargada de abrir fuego fue la formada por Erik y Mari Carmen, que se llevaron la primera sorpresa de la noche al escuchar la presentación de Sofía, una de las pretendientas: “Para mí la belleza no solo está entre las piernas, sino que está entre las sienes. Creo que la intelectualidad y la emocionalidad están siempre en cualquier estamento de las relaciones personales. Así en términos generales”.

Sus palabras gustaron a Erik, que tardó poco en llevarse otra sorpresa. Esta vez, porque Sofía dijo que fue componente de Las Grecas, el famoso dúo de flamenco-rock formado por las hermanas Muñoz. De hecho, acabó bailando y cantando a viva voz junto a Mari Carmen, que ya la veía como nuera tras escuchar que también es especialista en el comportamiento humano, la neurociencia y está adentrándose en el mundo de la inversión, que Erik conoce por su trabajo como inversor inmobiliario. “Madre mía, tiene todo lo que me gusta”, concluyó la madre. “Es una tía supercompleta”, dijo su hijo.

La candidata con la bolsa en la cabeza

También se llevaron más de una sorpresa Sequera y Mayka durante el primer encuentro con las candidatas. Una reconoció ser fan de las teorías más extrañas del universo y otra, de origen chino, empezó a hablar en un montón de idiomas hasta provocar las carcajadas del hijo y la madre.

Sin embargo, la mayor sorpresa de todas la protagonizó Soraya, una joven que entró en la sala con una bolsa de papel en la cabeza. “Me dedico al mundo de la belleza y de la moda. Llevo la bolsa en la cabeza porque quiero que se me conozca por como soy yo como persona, no por un físico. Crea muchas envidias y a mí me ha pasado con mis amigas, con las que he tenido que ponerse una bolsa en la cabeza porque decían que destacaba”. “Te entiendo perfectamente, porque a mí me pasa lo mismo”, respondió Sequera sin modestia alguna. Después, Soraya se quitó la bolsa de encima.

Un PowerPoint y un poco de 'twerking'

El surrealismo también formó parte de la ronda de entrevistas de Alejandro y Valeria. Para empezar, una candidata se presentó con un PowerPoint para explicar que ella tiene la misma personalidad que un perro Golden Retriever. Después, una chica argentina apenas pudo articular palabra porque Valeria no paraba de hablar, lo que provocó una regañina por parte de Alejandro. Y después hicieron acto de presencia una chica rubia y tonos rosas al estilo Barbie y otra con bufonofobia, miedo a los sapos.

Así, hasta llegar a Evelyn, que presumió de bailar muy bien. De hecho, no dudó en hacerlo delante de Alejandro, aunque no de la forma que él se esperaba. Porque el joven se levantó pensando que iban a bailar juntos salsa o merengue, pero Evelyn le empujó contra el sofá para demostrarle sus dotes en 'twerking': “Yo te lo demuestro”. Valeria se quedó muy impresionada y no pudo evitar reírse. “En privado ya te cuento un cuento”, aseguró Evelyn.

“La Marilyn Monroe del siglo XXI”

Otra de las parejas de la noche, la formada por Christian y Begoña, se vio envuelta en uno de los momentos más tensos del estreno. Se produjo con Aida, una chica que empezó dando la nota al identificarse como “la Marilyn Monroe del Siglo XXI y la Miley Cirus... sí, esa” porque para ella “Marilyn es un 'cono' del feminismo y los cánones de belleza. Y la otra... Miley... porque es una revolucionaria exitosa”.

Más allá de esto, la joven dijo que tenía un grado medio en Atención Sociosanitaria“, que había ”trabajado en residencias“ y que, por tanto, se le daba ”bien cuidar de las personas...“ ¿Mayores? No lo dijo, pero miró de reojo a Begoña, y eso fue suficiente para que se montara el lío. ”¿No lo estarás diciendo por mí? Aquí cuchillos no“, saltó la madre mientras Christian se reía a carcajada limpia.

“Yo a ti te veo muy cuidada”, señaló Aída para calmar las aguas, aunque no fue suficiente. De hecho, después Aida retó a Christian a ver quién de los dos aguantaba más sin respirar. Al preguntar si había algún cronómetro, Begoña le devolvió el golpe: “Nada, tranquilidad que la vieja controla. Como tú has dicho. La señora mayor controla”.

La pregunta más indiscreta de la noche

Por último, Mariví y Rubén también hicieron su propia ronda de entrevistas. En este caso, a los candidatos del hijo. La madre no se anduvo con rodeos y lanzó la siguiente pregunta indiscreta a Marcelo, uno de los aspirantes: “¿Eres activo o pasivo?”. Rubén no dio crédito: “¡Mamá! ¡Por favor!”. Marcelo, mientras tanto, se dedicó a responder: “Yo soy más activo, me da igual decirlo”. “El coche en el garaje, perfecto”, respondió Mariví con el sentido del humor como bandera.

Rubén no supo dónde meterse: “Su madre lo estará viendo mamá”. Pero Marcelo alegó que le daba igual decirlo. Finalmente, Rubén despidió al candidato mientras Mariví volvía a mostrar su satisfacción por que no fuera pasivo: “Es activo, te va muy bien”.