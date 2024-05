El representante de Vox en el debate catalán de laSexta atacó a Ana Pastor: “Si de usted dependiera no estaríamos aquí”

La política volvió al prime time de laSexta este lunes 6 de mayo, con la celebración de El debat, el encuentro organizado por Atresmedia con los principales candidatos a la presidencia de la Generalitat de Catalunya para los comicios de este 12M.

Como es ya la norma en esta clase de debates, Ana Pastor ejerció como moderadora de la cita, que contó con la participación de Pere Aragonés (ERC), Salvador Illa (PSC), Alejandro Fernández (PP), Jessica Albiach (Comuns), Ignacio Garriga (Vox), Carlos Carrizosa (Ciudadanos), así como por Josep Rull y Laure Vega en representación de los candidatos de Junts, y la CUP, respectivamente. Como era también de esperar, la tensión fue manifiesta en el debate, con especial protagonismo en este aspecto del candidato de la extrema derecha, Garriga.

“Fíjese si le quiero dar voz que usted está aquí”

Enfadado por no tener prioridad en el turno de palabra, el político terminó enfrentándose e insinuando que la periodista estaba perjudicándole. Todo se originó después de una intervención de Carrizosa, el representante de Ciudadanos, terminase una intervención. Garriga quiso adelantarse y tomar la palabra, pero Pastor le había dado el turno a Rull.

“¿No me va a dejar hablar, señora Pastor? Porque parece que no quiere dar voz a Vox en este debate”, se enfadó Garriga, que recibió una rápida respuesta de Pastor: “Fíjese si le quiero dar voz que usted está aquí”.

Garriga no se mostró convencido por este comentario: “Solo faltaría”, dijo airado, y añadió: “Si de usted dependiera no estaríamos aquí, pero estamos aquí. Déjeme que conteste”. El comentario no enervó a Pastor, que mantuvo la calma y contradijo al político de Vox.

“Venga, señor Garriga, que va muy bien la cosa. Que yo conozco los tiempos, y usted no, y va bien. Y está siendo equilibrado como siempre, aquí en laSexta”, advirtió Pastor, dejando pasar el momento y volviendo a la normalidad del debate.