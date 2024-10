'La Revuelta' y 'Mañaneros' se mofan de Manu Tenorio con la parodia de Jorge Ponce al caso de los “inquiokupas”

La Revuelta sorprendió este martes 1 de octubre con una entrevista inédita a su coordinador de invitados y también, con una sección de Jorge Ponce que se salió de la norma y terminó convirtiéndose en una parodia de Manu Tenorio con participación de Mañaneros incluida.

El colaborador de David Broncano comenzó su intervención en La 1 analizando con humor algunos términos recogidos en la RAE. Sin embargo, el contenido de su sección viró de golpe cuando Ponce comentó a su compañero que le ha ocurrido lo mismo que al cantante salido de Operación Triunfo, que en las últimas semanas se ha pasado por distintos platós de televisión a contar su caso sobre unos inquilinos que continúan en el piso que les alquiló y a los que se refiere como “inquiokupas”.

“Yo tengo okupas también, me han salido okupas. Un pisito que tengo con ahorros míos y de cuando murió mi madre...”, comenzó explicando el humorista, ante la sorpresa del presentador de La Revuelta. “En el pisito se han metido unos okupas aprovechando que habíamos firmado un contrato de alquiler y me habían ingresado dos meses de fianza y el mes corriente. ¡Se me han metido en mi piso! Pero con todo, eh. Se han metido con la ropa, con cosas suyas, han cambiado la bombilla fundida del baño”, añadió Ponce, con un relato similar al que Tenorio ha contado en sus entrevistas.

“Una vez firmado todo se aprovechan de ese resquicio legal y se han metido con todo”, insistió Ponce. “Te ha pasado entonces como a Manu Tenorio”, aportó Broncano. “Ya sabes cómo es la justicia en este país que ayuda a los criminales y no a las víctimas”, ironizó el colaborador, que agregó: “Ya no sé lo que hacer, si llamar a los nazis de anti-okupas, a los hermanos saca-viejas...”. “Los que contrató TheGrefg ahí en Andorra, ¿no?”, lanzó el presentador de TVE, refiriéndose a otro caso reciente.

Crossover con 'Mañaneros' para parodiar un momento viral

El tema no quedó ahí, y La Revuelta sorprendió con una conexión con la periodista Patricia Suárez desde Mañaneros para recrear un momento que ella misma protagonizó con Manu Tenorio hace apenas unos días durante una entrevista por vídeo, y que ha sido viral en redes sociales.

Jorge Ponce, metido en el papel, se ocupó de parodiar a Tenorio ofreciendo un argumentario similar y empleando una botella de agua para señalar a la colaboradora de TVE y manifestar su enfado.

“Tú has dicho que tienes un contrato de arrendamiento...”, planteó Suárez. “Si nos vamos a poner con tecnicismos, claro... El tecnicismo y las palabritas de abogados para ti”, dijo Ponce, parafraseando al cantante. “Se me meten en el piso, me ponen la lavadora a media carga ¿y encima no me van a pagar, Patricita?”, agregó.

La conexión real de Manu Tenorio en Mañaneros, ocurrida el pasado 23 de septiembre, fue esta: