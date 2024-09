'Espejo Público' cumple la exigencia de Manu Tenorio y deja a Griso sola en plató con las colaboradoras “amordazadas”

Espejo Público ha cumplido este martes la exigencia de Manu Tenorio para ser entrevistado en directo por la polémica de su piso de alquiler: hablar sólo con Susanna Griso. Una petición que el programa de Antena 3 ha aceptado llevándosela al humor y llegando a apartar y amordazar a Gema López, Laura Fa y Lorena Vázquez, el trío vetado por el cantante por decir “insensateces” sobre su caso, según afirma él mismo.

En un momento de la emisión de este 17 de septiembre, y tras analizar en plató las “contradicciones” del exconcursante de Operación Triunfo 1 al hablar sobre este asunto en redes y programas, Griso ha dado paso a una llamada telefónica con el propio protagonista para aclarar su versión. Una primera conexión que no se ha llevado a término por un motivo de peso, ya que Tenorio no ha querido enfrentarse a las preguntas ni de la copresentadora ni de las colaboradoras del magacín.

“Manu Tenorio ha decidido que sólo quiere hablar con Susanna y cuando ha visto que éramos otras tres personas hablando ha decidido colgar. Yo te invito a que si quieres hablar sólo con Susanna nos salimos, pero tú sabrás. Creo, y esto es una opinión mía personal, que cuando algo es sencillo de aclarar da igual quién esté al otro lado”, ha comenzado explicando Gema López. “Pero igual no se quiere ver atosigado... No es el primero ni el último invitado que dice que sólo quiere entrevista conmigo”, ha justificado Susanna, antes de que sus compañeras hayan dado su visto bueno a abandonar el sofá.

Laura Fa, en desacuerdo con esta decisión, ha salido de cámara con una pulla al cantante: “Las perroflautas inquiokupas nos vamos a tributar lo que nos toca, porque nosotras tributamos y pagamos a Hacienda”, ha dicho en los instantes previos a que se le silenciase el micrófono.

Con las tres periodistas fuera del set, Manu Tenorio ha comenzado a explicar a Susanna Griso su caso mientras las “castigadas” escuchaban en otro rincón de los estudios con un rótulo que las señalaba como tal en una pantalla partida.

Con ese panorama, la presentadora ha aprovechado un pase a publicidad para sugerir al invitado que López, Fa y Vázquez se incorporasen a la entrevista a la vuelta. “Si tu me pides que la entrevista sea solo conmigo lo vamos a respetar. Si no tienes problema en que se incorporen las que tenemos castigadas...”, le ha dicho. “Yo solamente hablo contigo porque no puedo responder insensateces”, ha respondido un exigente Tenorio.

Las periodistas “amordazadas” de 'Espejo Público'

El toque de humor ha llegado en el regreso de Espejo Público tras la pausa, cuando han aparecido las tres apartadas con una mordaza ante un pantallón con una pintada de “insensatas”. “A ver... las tengo castigadas porque en los últimos minutos estamos hablando de Manu Tenorio y estas señoras han dicho una serie de cosas que Manu ha dicho que son insensateces, y me ha dado una idea que es amordazarlas”, ha comentado Griso.

“Yo no estoy aquí para amordazar a nadie, pero debo tener la libertad de elegir con quién quiero hablar y con quién no quiero hablar”, ha respondido Tenorio, serio. “Ese derecho te asiste y hay muchas personas, empezando por políticos, que quieren entrevistas solo conmigo. Es una manera de estar tranquilos y que os sintáis relajados”, ha aprobado la presentadora de Antena 3, que ha proseguido con la entrevista.

Durante la charla, el cantante ha dado su versión del caso (que “no existe deuda con Hacienda” y que “jamás lo he alquilado como piso turístico”) y ha anunciado que va a emprender acciones legales contra la portavoz estatal de Podemos, María Teresa Pérez, por unas declaraciones recientes en las que le acusaba de mentir sobre la okupación de su casa y “alentar el discurso de la extrema derecha”.

A todo ello han asistido desde “el rincón de pensar” Gema López, Laura Fa y Lorena Vázquez, a las que se ha seguido viendo en pantalla partida y que incluso han hecho intentos de intervenir, especialmente la segunda de ellas. “Laura, como no puedes hablar no hables porque te me cuelas y me molestas”, le ha amonestado Griso.

Antes de finalizar la llamada, la presentadora de Espejo Público ha explicado que sus compañeras querían haber estado presentes en la entrevista porque “decían que les llegaban versiones contradictorias y querían aclararlo”, y ha pedido a Manu Tenorio que, a través de su abogado, facilitase al programa todas las pruebas documentales de lo que acababa de declarar en directo. “Todo se aclarará, no te preocupes. Y en nuestra mano también está confirmar todo lo que nos estás contando”, ha zanjado la comunicadora.