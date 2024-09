Podemos acusa a Manu Tenorio de mentir sobre la okupación de su casa y “alentar el discurso de la extrema derecha”

La portavoz estatal de Podemos, María Teresa Pérez, ha terciado este lunes en la controversia desatada en los últimos días por el cantante Manu Tenorio al afirmar que un adosado de su propiedad en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda estaba okupado por sus inquilinos: “Manu Tenorio es un moroso que está alentando el falso discurso de la okupación y que está desprestigiando a unos inquilinos anónimos que, según él, no le pagan. Nosotros aquí vamos a defender a los inquilinos que no tienen, como él, un altavoz dispuesto para la mentira y que no pueden defenderse en iguales condiciones frente a un personaje público”.

Desde Podemos han hecho suya la versión ofrecida por los inquilinos el jueves pasado en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, en el que negaron haber dejado de pagar y estar abonando las mensualidades directamente a Hacienda para saldar una deuda con Hacienda.

“Lo que ocurre es que Manu Tenorio tiene una deuda muy importante con Hacienda y que por tanto la Administración le requiere a los inquilinos para que lo paguen directamente a las arcas públicas y encima tengan que saldar la deuda del cantante. Por tanto, eso es lo que están haciendo, así que ya está bien de señalamientos y de alentar el discurso de la extrema derecha”, ha dicho la portavoz de Podemos.

Tanto los abogados del cantante como el propio Manu Tenorio han negado en varias ocasiones tener deudas con Hacienda, pero sí tener “aplazamientos, como tenemos cualquier hijo de vecino”. Lo cierto es que Hacienda aplica la figura del “aplazamiento o fraccionamiento” a deudas de los contribuyentes, por lo que, si Manu Tenorio admite estar aplazando pagos con el Fisco, podría significar que sí tiene una deuda con Hacienda.

Tanto los inquilinos como la presidenta de la comunidad de vecinos donde se encuentra el adosado, han relatado a ‘Y ahora Sonsoles’ que la casa además presentaría desperfectos en el techo de un baño y que el casero, Manu Tenorio, no los habría reparado. Los abogados del cantante lo han desmentido y han afirmado que la casa se halla en perfecto estado.

Además, este domingo el cantante añadía ruido a la controversia al preguntarse en su perfil de la red social X si “para ser inquilino hay que tener contrato”. Pretendía dar a entender Manu Tenorio que, al carecer de contrato escrito, se trataría de okupas. Ese hecho, de ser cierto, dejaría en el aire la pregunta de por qué el cantante no denunció en su día el supuesto allanamiento de su vivienda. Otra posibilidad es que el contrato de arrendamiento se sustanciara verbalmente, lo que no significa que no sea un contrato legal y en vigor, tal y como recoge el artículo 1547 del Código Civil.