Por las que no pararon

En mi artículo de hace dos semanas sobre la importancia de la brecha salarial, decía que las medidas para combatirla las desgranaría en mi próxima contribución para este periódico. Pero el 8 de marzo salió publicado aquí el manifiesto de Economistas Frente a la Crisis en cuya elaboración participé y que recoge todas las medidas que modestamente creo que hay que poner en marcha de manera coherente para abordar un problema complejo como la desigualdad de género que es lo que finalmente está detrás de la brecha en ingresos entre mujeres y hombres.

Así que, para no repetirme, utilizaré este espacio para explicar que el 8 de marzo paré por todas aquellas que creemos que el feminismo es la mejor herramienta para luchar por la igualdad de género, pero también paré por todas aquellas que no pudieron, no supieron, o no quisieron parar. Sirvan algunos ejemplos, exclusivamente vinculados con el paro laboral que es el único que se podía contabilizar, para visualizar por qué muchas mujeres no pararon el 8 de marzo.

No pudieron parar las trabajadoras del cuidado a mayores y dependientes. Sector precarizado y feminizado donde los haya. Donde, como en el caso de las y los más pequeños, la falta de cuidado es incompatible no ya con la dignidad sino directamente con la vida. En sectores como ese, no había compañeros que pudieran sustituir a sus compañeras a no ser que los directores de las residencias se hubieran puesto a limpiar culos, por ejemplo.