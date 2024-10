Risto critica que Ábalos deje 'TEM' y anuncia qué político lo sustituirá: “Vendrá hasta que tenga una querella”

José Luis Ábalos se despidió la semana pasada de Todo es mentira. El exministro socialista lo hizo por voluntad propia y como consecuencia del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la trama Koldo, que recoge las “contraprestaciones” que el actual diputado del Grupo Mixto habría recibido por sus gestiones para que la trama recibiera un contrato de 20 millones de euros. Por ejemplo, que el empresario del caso Koldo pagó el alquiler del piso de la novia de Ábalos y un chalé que disfrutó el exministro.

''Ya no podré estar con vosotros esta semana, me lo he pasado muy bien. Os agradezco mucho todo el trato que ha sido más allá de lo profesional, incluso personal y hasta pronto'', dijo el político la semana pasada durante su última intervención en el programa de Cuatro. Este lunes, Risto Mejide profundizó en su despedida para decir, entre otras cosas, que Ábalos no acierta al abandonar TEM. “Respeto la decisión de Ábalos, pero creo que se equivoca. Creo que una de las virtudes que ha tenido en su relación con este programa ha sido dar la cara siempre”, señaló al respecto.

A continuación, Risto desveló el mensaje que Ábalos le envió durante la tarde del domingo. “En condiciones normales”, el presentador no lo hubiera hecho, pero finalmente optó por enseñarlo porque él y Ábalos han tenido “una relación profesional delante” del público y ese público “merece conocer el contenido” del mensaje. Además, defendió que se trataba de información “relevante” que enseñó, al margen de lo ya dicho, porque “estoy harto de que se diga que blanqueamos, porque aquí no blanqueamos a nadie”.

Así pues, Risto leyó a continuación el susodicho mensaje: “Muchas gracias por todo este tiempo que me habéis brindado permitiendo tener voz y la oportunidad de explicarme. Ahora que se va a solicitar mi imputación debo centrarme en ello. Sigo defendiendo mi inocencia. No tengo ningún chalé, como es obvio, y de lo otro también sabré defenderme ante el Tribunal si así lo deciden. Pero ahora mismo tengo a todo dios en contra y defenderme públicamente los irrita aún más. Me veía en la obligación de escribirte y agradecerte tu estima. Me tienes a tu disposición. Con la esperanza de que todo quede en una pesadilla pasada, te envío un abrazo”.

“José Luis, entiendo tu situación. Solo te pido que si decides volver a hablar sea aquí, con nosotros. Gracias, y suerte con tu defensa. Un abrazo”, fue el mensaje que Mejide envió al antiguo Secretario de Organización del PSOE.

La marcha de José Luis Ábalos ha obligado a Todo es mentira a cubrir su baja con otro político muy vinculado al PSOE. El elegido ha sido Juan Lobato, actual líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid, que se incorporará al programa de Cuatro “en las próximas semanas”, según anunció Marta Flich. “Le deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, como siempre pasa con nuestros colaboradores, hasta que caigan imputados, con alguna querella o lo que sea”, bromeó a continuación Risto Mejide.