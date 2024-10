Ábalos se despidió de 'Todo es mentira' tras el informe de la UCO sobre el 'caso Koldo': “No podré estar con vosotros”

José Luis Ábalos entró este viernes por teléfono en Todo es mentira para anunciar a Marta Flich su decisión de paralizar su función como colaborador en el programa de Cuatro.

El expolítico ha optado apartarse de los medios tras el informe de la UCO sobre el 'caso Koldo' enviado a la Audiencia Nacional en el que se apunta a su “vinculación directa” con Víctor Aldama. “Muchas gracias por todo este tiempo. Creo que el informe de ayer es muy duro. Voy a seguir luchando por mi inocencia y a tratar de dar respuesta a todas estas cuestiones. Lo haré en sede judicial, porque ese es el camino”, empezó diciendo.

“Es ahí donde tengo que responder en estos momentos y donde lo puedo hacer con garantías. Por lo tanto, me vais a disculpar, y el resto de medios, pero es en esta situación en la que nunca me habría gustado ver, pero es en la que me encuentro”, prosiguió. “Por respeto a la propia situación y a mi propia defensa tengo que limitarme a esto, espero que se pueda despejar todo esto”, señaló, prometiendo “colaborar absolutamente” con la justicia.

“Ya no podré estar con vosotros esta semana, me lo he pasado muy bien. Os agradezco mucho todo el trato que ha sido más allá de lo profesional y hasta pronto”, sentenció, defendiendo su inocencia. “No he formado parte de ninguna trama”, declaró, asegurando que “el informe no acredita nada”. “Una cosa es decir las cosas y otras probarlas”; sentenció.