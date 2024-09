Rodolfo Sancho responde en lo nuevo de 'El caso Sancho' al señalamiento por su actitud: “Es fácil criticar si no eres padre”

Max ha estrenado este viernes 13 de septiembre la segunda entrega de El caso Sancho, docuserie en la que se intenta relatar todo lo ocurrido antes, durante, y después, del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho que ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia como responsable del crimen. El nuevo episodio del documental vuelve a contar con el testimonio del actor, que responde a las críticas por su actitud altiva en sus comparecencias ante los medios y que desvela la primera conversación que tuvo con su hijo tras ser detenido.

Tras el lanzamiento de la primera parte, que analizamos en este otro artículo, el segundo capítulo de El caso Sancho, que lleva por título Crimen, reconstruye los hechos sucedidos aquel 2 de agosto en la isla de Koh Phangan y muestra cómo gestionaron tanto la familia de Daniel Sancho como la de Edwin Arrieta la noticia de la tragedia.

Durante la entrega, se muestran algunas imágenes de archivo de una de las primeras polémicas declaraciones que Rodolfo Sancho hizo tras visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui. Unas palabras que fueron criticadas entonces y que son utilizadas ahora en la docuserie para que Rodolfo Sancho se defienda del comportamiento que ha tenido con los medios a lo largo del último año.

Rodolfo Sancho responde a las críticas

Rodolfo Sancho, en uno de sus totales a cámara, explica que todo el proceso ha sido para él “psicológicamente y emocionalmente duro”, por lo que asegura estar “destruido”. “Tener la información y conocer las cosas me tranquiliza más porque sino la espera es muy larga. Ponerme en un lugar activo psicológicamente me ha ayudado, así te pones en un lugar de lucha y no en un lugar pasivo que hubiera sido más duro en cierta forma”, añade, dando justificación a su implicación en el caso.

Enseguida, excusa su actitud afirmando que, para él, es “un mecanismo de defensa”: “Habrá gente que lo entenderá y gente que no”, expresa. “Los que somos padres sabemos la diferencia entre ser padre y no ser padre (...) Es muy fácil criticar si no lo eres. ¿Tú qué sabes de lo que se siente cuando no eres padre? Lo importante es ser fiel con uno mismo. Desentendiéndome de esto, no habría podido vivir”, declara ante las cámaras de Max.

“Yo llego cada día a las vistas, ya me habéis visto, con todo ahí. Sabiendo exactamente lo que vamos a hacer, por dónde vamos a preguntar, las preguntas que vamos a hacer, los testigos que vienen... Llegar sin saber nada me daría más terror. Saber que estamos preparados, de forma personal, creo que me ha ayudado a llevar todo esto mejor”, reflexiona el actor.

Rodolfo desvela su primera conversación con su hijo Daniel

Durante el episodio, Rodolfo Sancho no vuelve a hablar a cámara hasta la recta final de la entrega, en la que desvela su primera conversación con su hijo después de que fuera detenido por la policía tailandesa: “Daniel Sancho te llama por teléfono cuando pasa todo, ¿qué te cuenta?”, le preguntan mientras él hace memoria en silencio.

Acto seguido, recrea el diálogo: “Lo siento, lo siento... Llorando... Ha ocurrido esto”. “¿Le haces alguna pregunta en concreto?”, insisten. “La verdad es que no, no recuerdo bien si le pregunto algo. Enseguida fue: Tranquilo, tranquilo, respira. Le dije que estuviera tranquilo porque estaba muy alterado”, responde Rodolfo.

“Le digo que voy a empezar a moverme, que no se preocupe. Fueron tres minutos. Se lo dejaban un momento el teléfono y luego se lo quitaban”, rememora, explicando el primer paso que dio. “Llamé a un amigo mío que tiene una firma de abogados, pero me dijo que necesitaba a alguien con conocimiento internacional. Hice un trabajo de indagación y al final tomé la decisión del equipo que tengo”, finaliza, haciendo referencia a Marcos García-Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás.