RTVE cambia su dirección de Deportes: Rosana Romero y Carles González, por Arsenio Cañada y Javier Grima

El área de Deportes de RTVE acomete una importante reestructuración que implica la salida de su director, Arsenio Cañada, y la llegada de Rosana Romero para relevarle en el puesto, como ha adelantado 20 Minutos y confirmado poco después la Corporación pública. Además, Javier Grima también deja de dirigir Teledeporte y es sustituido por Carles González como director adjunto de Deportes de RTVE y director del canal.

Sin embargo, según distintas fuentes consultadas por verTele, no será por el llamado “caso El Ganso”, que fue archivado por la CNMC y trasladado a auditoría con un informe también positivo, sino por decisión propia de Arsenio Cañada por motivos personales y tras no sentirse respaldado por la presidenta de la corporación pública.

De hecho, el relevo estaba planificado para mayo y esta misma noticia estaba ya lista para publicarse entonces, pero las elecciones del 28M, y el adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez el 29M, hicieron que la Corporación se viese obligada a paralizar muchos de sus procesos (como contamos entonces) por el posible cambio de Gobierno, incluyendo esta revolución en la dirección de Deportes, un área que depende de Informativos, aunque funcione de manera autónoma.

El polémico “caso El Ganso” acabó archivado

Recapitulemos brevemente. En el Mundial de Qatar 2022, cuya adquisición por parte de RTVE adelantó verTele, el amplio equipo de la cadena pública desplazado al país árabe lucía ropa de la marca El Ganso. No resultó extraño, porque la corporación puede cerrar contratos de “patrocinio” de ese tipo para no incurrir en parte de los gastos por esas coberturas, y de hecho era una vinculación que se mantenía desde que en el 2020-2021 la misma empresa ya vistiese a sus profesionales para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, repitiendo también en los JJOO de invierno de Beijing 2021. Entonces nadie se quejó a la CNMC. De hecho, estos acuerdos por “vestir” a los equipos de RTVE se han sucedido en distintas décadas con marcas como Joma para Río 2016, Lacoste para Londres 2012, Emidio Tucci para la Champions, Hummel, Kelme para Barcelona 92...

Sin embargo, en esta ocasión, los términos de ese acuerdo sí que generaron una importante polémica con distintas denuncias ante organismos internos y externos. Hasta el punto de que el diario Público citó directamente al consejero de RTVE José Manuel Martín Medem para asegurar que Elena Sánchez, la presidenta interina de RTVE desde la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, tenía prevista la destitución del director del área de Deportes, Arsenio Cañada, y de su subdirector, Javier Grima; por incumplir la normativa en materia de contratación.

Un error reconocido, pero no en beneficio propio

Desde verTele consultamos a distintas fuentes, tanto internas de la corporación pública como cercanas a los distintos nombres propios afectados. Todas ellas coinciden en su versión: la forma de cerrar el acuerdo con El Ganso fue un error, se hizo mal, pero no se ha demostrado que hubiera lucro de ningún tipo (tampoco personal), ni mala fe. Por ese motivo la CNMC archivó el caso y el informe de auditoría que se presentó el miércoles 24 de mayo también fue positivo para Cañada y Grima.

El acuerdo con El Ganso, al ser de “patrocinio”, no incluía contraprestación económica por parte de la empresa, sino que se encargase de vestir a todos los profesionales de RTVE durante la cobertura del Mundial de Qatar 2022. No es algo nuevo: Joma en Río 2016 también se encargó de la ropa del equipo de la cadena pública, sin contraprestación económica añadida, como también señaló Público. El error reconocido por todas las partes es que ese acuerdo fue verbal, algo que no permiten las normas de RTVE y por tanto podría hacer que se considerase ilegal. El Ganso tiene un contrato de patrocinio con la Federación, y al ser la cobertura una derivada de ese organismo, el acuerdo fue dar la ropa y customizarla para RTVE. El inicio de la relación de la corporación pública con la marca se produjo en plena pandemia, por lo que se “aceptó” sin más que fuese verbal, pero tres años después lo que se ha hecho ha sido alargarlo sin formalizar por escrito el pacto, donde está el error reconocido.

En este tiempo, se ha dejado caer que fue un acuerdo alcanzado por Cañada y Grima para su propio beneficio. Sin embargo, todas las fuentes consultadas aseguran que el departamento comercial estaba informado y no se opuso a esta habitual forma de colaboración. El área que depende de Marta Torralvo como directora corporativa y de Rodolfo Domínguez como director comercial estaba al tanto de este acuerdo que podría resumirse como: El Ganso aporta y customiza toda la ropa de RTVE para el evento, y a cambio de ese ahorro la cadena pública luce el logo de la marca. Sin contraprestación económica extra al ser “patrocinio”. Por eso la CNMC lo archivó, y el informe de auditoría fue positivo.

Arsenio Cañada pidió dejar de ser director de Deportes

Todos los focos se centraron en la figura de Arsenio Cañada como director de Deportes, y en segundo lugar de Javier Grima como director de Teledeporte. Ambos fueron nombrados en enero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia que marcó su dirección, incluyendo ese acuerdo verbal con El Ganso que luego se ha ido alargando de forma errónea sin pasar a ser por escrito. Además del espaldarazo de la CNMC y de auditoría, verTele ha sabido que Cañada también estuvo respaldado por una mayoría en el Consejo de Administración de RTVE. Pero no por la actual presidenta.

Elena Sánchez, como asegura Público y hemos podido confirmar, a nivel interno y privado pidió la renuncia de Cañada cuando empezó la polémica. El director de Deportes no accedió. A finales de marzo, la presidenta interina hizo público ese descontento en el Senado, como recogimos. En su comparecencia parlamentaria, hizo alusión directa a los responsables de Deportes señalando “la ineludible exigencia legal a todos nuestros comportamientos profesionales”, y valorando que “en ocasiones, deberíamos los profesionales dar un paso al lado para facilitar las investigaciones aclaratorias de todo lo ocurrido y preservar la dignidad y credibilidad de la corporación, todo ello sin limitar la debida presunción de inocencia”.

Esa desconfianza de la presidenta, y que toda esta polémica haya crecido señalándole a él en primera persona, fueron dos de los motivos que llevaron a Arsenio Cañada a pedir no seguir siendo el director de Deportes. Esta noticia estaba escrita para ser publicada a finales de mayo, cuando iba a producirse el relevo. Pero como ya hemos dicho, el adelanto electoral y la obligada “paralización” de RTVE ante el posible cambio de Gobierno hicieron que se pospusiese... hasta ahora, que ya comienza la nueva temporada y los nombres propios regresan de sus vacaciones.

No ha sido una destitución ni un cese, como confirman todas las fuentes consultadas a verTele, sino una petición propia y acordada que también está motivada por la intención del periodista de regresar a Barcelona para vivir junto a su familia, de la que ha estado separado todo este tiempo en el que también ha acusado el especial desgaste que requiere toda la parte administrativa de ser director de un área de RTVE, a la que como periodistas no están habituados. Ahora, Arsenio Cañada se trasladará al centro de Sant Cugat. Cuatro razones principales, por tanto, para tomar esa decisión.

Esas cuatro principales razones no quitan que en los Deportes de RTVE, como en casi todas las áreas de la corporación pública, hubiese disputas internas. Cañada ha hecho frente a distintos conflictos por la organización del trabajo entre Torrespaña y San Cugat, incluyendo exigencias sindicales. También ha habido disputas por la apuesta de Tornero (que ya analizamos repetidamente) de fiarlo todo al fútbol destinando tantos recursos económicos y humanos, anteponiendo la audiencia que da el deporte rey. Lo que podría ser visto como un mérito de los Deportes por “convencer” al presidente para esa apuesta, generó suspicacias por los vínculos que Tornero, su mano derecha Jota, y Cañada tenían en Catalunya, y se vio como un trato de favor al fútbol (y a los periodistas que se encargan de su información) por encima de los demás. Igualmente, hubo recelos por los viajes y desplazamientos realizados por Javier Grima, dudándose de si algunos eran necesarios desde su puesto de director de Teledeporte.

Rosana Romero y Carles González, nuevos directores

La salida acordada de Arsenio Cañada, por lo motivos ya expuestos, conlleva que RTVE aproveche para llevar a cabo una reorganización del área de Deportes que fuentes de la corporación pública consideran necesaria. La elegida para este cometido es Rosana Romero, como ya ha hecho público la corporación. Se trata de una profesional con buenas referencias a nivel interno tras 26 años ligada a RTVE, que fue jefa de deportes de los informativos de TVE durante cuatro años (2010-2014) y ha sido editora de los deportes del Telediario Fin de Semana (septiembre 2019-mayo 2021). Paloma del Río, que acaba de despedirse definitivamente de RTVE por su jubilación, rechazó el puesto.

A lo largo de su trayectoria, Rosana Romero ha cubierto cinco Juegos Olímpicos, tres mundiales de Futbol, Eurocopas y durante años ha cubierto el circuito de tenis siguiendo a tenistas como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz. También ha presentado el informativo territorial de Madrid durante más de seis años, entre diciembre de 2014 y mayo de 2021. Desde esa fecha y hasta la actualidad ha trabajado en la redacción del Telediario Fin de Semana. Rosana Romero será a partir de este momento la encargada de coordinar toda la información deportiva de RTVE en televisión, radio y web.

La reestructuración también supone que Javier Grima deja de ser el director de Teledeporte. Su sustituto será Carles González, hasta la fecha director del Instituto de RTVE, y que asumirá las competencias de nuevo director adjunto de Deportes de RTVE y director del canal Teledeporte.