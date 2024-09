'Salvados' regresó con la desaparición de Mari en un barco del CSIC y la negativa de un tripulante a hablar con Gonzo

Salvados regresó a laSexta este domingo con una nueva temporada. La primera entrega llevaba por título 'Sola en el mar', en referencia a lo que tuvo que vivir Mari Carmen, la camarera del buque oceanográfico García del Cid del CSIC, que desapareció hace un año y el caso se cerró.

El programa narró cómo la tripulante había puesto en marcha el protocolo contra el acoso sexual por los hechos que había sufrido por parte de un compañero de la nave. El organismo comenzó a instruir el expediente y elevó el caso al juzgado, donde se cerró en falso. Eso paralizó para siempre el expediente laboral: ni el trabajador fue nunca sancionado ni ella obtuvo el cambio de puesto que pidió.

En septiembre de 2023, cuando Mari Carmen se reincorporó a su empleo después de una larga baja por depresión, se reencontró con su acosador. Ella embarcó en el buque para iniciar una misión, él también pasó dos días allí y después desembarcó. El 10 de septiembre por la mañana, sus compañeros no la encontraron en el barco, que estaba en alta mar: había desaparecido. Un año después no se ha encontrado el cuerpo.

Gonzo intentó reconstruir el caso hablando con la cuñada de la víctima que explicó que el día en el que desapareció le había explicado por mensajes que había tenido “una discusión por un cartón de leche con el capitán, y con otro compañero por el tema del café. Le estaban haciendo como el vacío. El último mensaje me lo envió ella a las 23:00, sacó una foto a su agenda. No me preocupó hasta que leímos las últimas líneas”.

El presentador habló con el marido que le mostró esas últimas líneas escritas por su mujer: “Me quiero matar, estoy en el camarote llorando, no quiero salir, me da asco esta gente. Solo quiero morir. Si no me encontráis me he tirado por la borda. Os quiero mucho”.

Gonzo también quiso dar voz a un miembro de la tripulación que compartiera lugar con Mari Carmen hasta el día de su desaparición. Para ello, le llamó por teléfono: “¿Eres un miembro de la tripulación del buque oceanográfico García del Cid del CSIC?” pero el interlocutor le pidió que se identificara y al descubrir que era el presentado le dijo que no podía hablar con él.

Argumentó que “las historias que han salido de la prensa son confusas y falsas”. Sin embargo, Gonzo le preguntó igualmente: “¿Por qué Mari Carmen decía que no podía recurrir a ti, porque no le hacías caso o no le hablabas?”. Cuestiones que el tripulante zanjó rápidamente: “Estás cogiendo una vía rara y poco honesta, déjalo” y le colgó.

Finalmente, la entrega acabó con el marido de Mari Carmen rogando “saber toda la verdad, y que no vuelva a pasar. Las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades que un hombre, poder trabajar sin que nadie las coaccione, obligue a nada, ni acose de ninguna manera”.