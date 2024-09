Leonor Lavado habla de la cancelación de 'Babylon Show': “A los programas no les puedes coger cariño, a las personas sí”

Los responsables de Babylon Show se siguen pronunciando sobre la prematura cancelación del programa, que el pasado miércoles dijo adiós tras solo 13 entregas y convertido en uno de los fracasos más dolorosos de Telecinco. El primero en hablar al respecto fue su presentador, Carlos Latre, que lo hizo al final de la última emisión. Después llegó el turno de Mario Revuelta, su director de casting, que se mostró muy crítico con el canal, el público y la prensa. Y ahora ha hablado públicamente Leonor Lavado, una de las principales colaboradoras del formato.

La imitadora asegura, en declaraciones para Bluper, que “el juego de la televisión es así” y que no siempre se puede ganar. “A veces, tenemos datos mayores y otros datos menores. La paciencia que hay en la pequeña pantalla es más corta respecto a la que puede haber en la radio u otro tipo de formatos”, comenta la humorista, que aun así dice haber vivido “una experiencia muy bonita” en Babylon Show.

La última experiencia, de momento, en los diez años que lleva de carrera televisiva. Una década en la que siempre ha tenido muy presente una frase que le dijeron cuando daba sus primeros pasos en el medio: “A mí me dijeron una cosa cuando llegué a esto que no se me olvida: a los programas no les puedes coger cariño, pero a las personas sí”.

Por eso cree que “los proyectos vienen y val”, y que “lo que queda” son “las relaciones que tienes con el resto de profesionales”. De hecho, no duda en elogiar a Latre: “Le pone todo su corazón a lo que hace. En este caso, pues ha salido así, pero él tampoco tiene una sensación de fracaso, en absoluto. Se apuesta por los proyectos y estos pueden salir o no. Mientras, el proceso ha sido muy bonito”, afirma sobre el presentador.