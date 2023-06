'Sálvame' hará una hoguera gigante de San Juan para quemarlo todo en su ultimo programa en Telecinco

Sálvame comienza a aclarar cómo será su gran despedida de la televisión, tras 14 años en antena. Hasta el momento, el magacín de La Fábrica de la Tele en Telecinco solo había avisado de que contaría con una entrega más larga, que se extendería hasta las 21:00 horas, para la que incluso había comenzado a sortear entradas para el público. Sin embargo, no había detalles sobre el contenido.

Momentos imborrables (y borrables) que deja 'Sálvame' tras 14 años en Telecinco

Semana se encarga de rellenar esos huecos, al informar de lo que el programa está preparando para esta última emisión. Una emisión que tendrá muy en cuenta dos detalles relacionados con la fecha, el 23 de junio: por un lado, el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez; por otro, la celebración de la Noche de San Juan, caracterizada por el encendido de hogueras en plazas y pueblos para “purificar” lo viejo.

Quema de mobiliario, con excolaboradores de testigos

Eso mismo hará Sálvame en su final. El programa quemará en el aparcamiento de las instalaciones de Mediaset todo el mobiliario que durante los últimos 14 años ha formado parte de su decorado. Eso incluye, entre otros elementos, las mesas y sillones de los colaboradores o el “pulpillo” que servía para anunciar grandes exclusivas.

El objetivo con la quema es seguir el ejemplo de los rituales populares y dejar espacio a las nuevas oportunidades profesionales del equipo del programa. De hecho, los colaboradores en activo de Sálvame estarán acompañados también por personas que han participado a lo largo de estos 14 años en el programa de un modo u otro.

No hay nombres confirmados, a estas alturas, si bien el equipo de redacción del formato lleva semanas contactando con excolaboradores y personajes asiduos al plató para asegurar que participen y asistan. Quienes acudan arroparán al actual elenco desde las gradas.

Jorge Javier, la gran duda del final de 'Sálvame'

De lo que sigue sin haber noticias es de la presencia, o no, de Jorge Javier Vázquez junto al resto de sus compañeros de programa. Aunque sería lógico pensar que el presentador estuviese en la cita, las propias declaraciones que realizó a principios de mes, cuando ya se sabía la fecha definitiva del adiós de Sálvame, hacen dudar de ello.

El catalán, que lleva semanas de baja y sin fecha de vuelta aseguraba que ahora mismo su vida está fuera de la televisión. “El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana”, señaló en su escrito.