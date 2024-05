Sandra Golpe define cuál es la línea editorial de Antena 3 Noticias y explica su voto cuando hay elecciones

Sandra Golpe ha desvelado el tipo de público al que aspira a allegar cada vez que dirige y presenta Antena 3 Noticias 1. La presentadora andaluza asegura que lo que ella y su equipo intentar es “ser lo más equilibrados y centrados posible”, sin caer a un lado o a otro del espectro ideológico, según ha explicado en una entrevista en El Español.

“Cuando nos dan de los dos lados, pienso: 'Algo estamos haciendo bien'”, afirma la periodista, que creer que tener una línea editorial es “inevitable”, y que la de su informativo pasa por alcanzar “la mayor pluralidad posible, a un público de izquierda, de centro y de derecha”. “También a que nos vea la gente joven. Por eso jugamos mucho con la tecnología”, añade Golpe.

En relación a esto último, reivindica el carácter tecnológico y visual de su informativo, “un formato lleno de expertos, de pantallas, con un ritmo propio que me han copiado en otras ediciones y en otras televisiones”. “Todo eso empezó aquí a las tres de la tarde”, apunta la gaditana, que reconoce que sigue de cerca a la competencia: “Pongo Cuatro, veo a Risto, luego veo el ‘Más vale tarde’ en LaSexta, después enlazo con Vicente, echo un vistazo a los informativos de Telecinco...”.

De vuelta a la línea editorial, cree “de verdad en el equilibrio y en dar voz a todos”. De hecho, dice que no vota a ningún partido político: “Ni siquiera voto. Y no lo haré mientras haga información política, Me sabe muy mal, pero no”. Es su forma de mantenerse lo más neutral posible. “En Estados Unidos, los periodistas políticos que siguen de cerca a los candidatos y van con ellos en caravana tampoco votan. Lo hacen para mantener esa neutralidad. Una tiene sus ideas, por supuesto, pero no voto. Creo que contar esto no me benefició en su día, pero es así”, afirma al respecto.

Además, tampoco queda en privado con dirigentes políticos, pues se reconoce como “una persona muy poco fría” que, por su manera de ser, “podría acabar haciendo amistad” con algunos de ellos. “Eso no es bueno para mi trabajo. Luego me daría pena ponerles a caldo. Prefiero mantener las distancias”, explica la gaditana, que sí recibe otra clase de llamadas por parte de los partidos políticos: “Tanto de un sitio como de otro llaman todos los días para quejarse de lo que ha salido y de lo que no ha salido. Ocurre con Moncloa y con la oposición”.