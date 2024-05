TVE muestra las primeras imágenes del 'Grand Prix 2024', con novedades, una ausencia y mensaje de Ramón García

TVE ha emitido este domingo las primeras imágenes de la nueva edición del Grand Prix. El histórico programa de Ramón García volverá a La 1 en verano con pequeños cambios respecto a la temporada pasada, pero fiel a su trayectoria.

Habrá “alguna novedad en las pruebas”, ha anunciado María Escario, defensora de la audiencia, en el programa RTVE Responde. Es aquí donde se ha ofrecido un primer vistazo a las grabaciones que acaban de comenzar con los 14 pueblos que concursarán.

Al margen de esas novedades sobre las que no se han dado más pistas, Escario advierte que el Grand Prix repetirá sus “clásicas pruebas como los troncos locos, los bolos o el diccionario”. “No faltarán la vaquilla, Nico el dinosaurio, Wilbur, Cristinini y el gran Ramón García. Ramontxu no nos falla nunca”, celebra la periodista.

En cambio, este año no aparecerá en pantalla acompañado por Michelle Calvó. Tras haber sido copresentadora de la primera edición, la actriz ha tenido que renunciar al concurso para atender otros compromisos laborales. No obstante, TVE ha preferido no sustituirla por algún otro rostro conocido.

Por supuesto, García seguirá estando arropado por el equipo del programa... y por la famosa vaquilla del Gran Prix: “Tenemos un montón de pruebas nuevas más las de siempre, que sabemos que os gustan”, anuncia el presentador, que muy pronto se reencontrará con los espectadores de TVE.