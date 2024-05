Anabel Pantoja confiesa por qué ha rechazado estar en 'Supervivientes: All Stars', y si su tía volvería a la isla

Telecinco está dándole forma al casting de Supervivientes: All Stars, la edición especial del reality que, tal y como avanzó verTele en exclusiva, reunirá a los concursantes más célebres que han pasado por Honduras.

Anabel Pantoja ha pisado las playas de la isla en dos ocasiones, así que era firme candidata a participar en esta versión 'celebrity'. Pero no será así. “Me llamaron y me hubiera encantado ir, pero por agenda y otras historias no he podido ir”, ha desvelado ante los periodistas que le preguntaban por su hipotético fichaje, informa la revista Diez Minutos.

Ella habría sido la segunda concursante oficial de Supervivientes: All Stars, para el que ya se ha confirmado a Sofía Suescun. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja, muy vinculada a este tipo de programas, no volverá a un reality que, en cualquier caso, tiene intención de ver.

“No me lo pierdo porque puede ser como una olla exprés. Van a meter a lo mejor y nos vamos a enganchar”, prevé. Es un formato que le gusta, le “entretiene mucho” y guarda un buen recuerdo de él: “Fue una experiencia que me cambió la vida y que se la recomiendo a todo el que pueda ir. Es muy dura, pero al final te acostumbras a no comer, a no ducharte, a no dormir... Te vuelves recargada de todo”, asegura.

Y su tía Isabel, ¿estaría dispuesta a participar por segunda vez en esta aventura? “Mi tía no volverá a Supervivientes. Ya estuvo. Ella ya a los escenarios”, ha contestado.