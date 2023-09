El segundo día de 'Cuentos chinos' arrancó con la confesión de Jorge Javier: “No sé de qué va el programa”

Cuentos chinos llegó a su segundo programa este martes, a pesar de que a Jorge Javier Vázquez le pareciera “un milagro después de lo de ayer”, bromeó.

El atropellado estreno del programa de Telecinco - que tuvo sus luces y sus sombras como ya publicamos en la crítica- provocó una sensación en el presentador que no dudó en confesar a la audiencia la noche posterior: “Ayer cuando llegué a casa, estaba mi ex, y a las 00:30 de la madrugada le dije: 'Paco, no sé de qué va el programa'”.

A lo que añadió: “A lo mejor hoy le encontramos un poquito de sentido”. Seguidamente dio paso a Bárbara Rey, a la que entrevistó durante varios minutos, preguntándole por el rey emérito, por su opinión sobre la monarquía y su vida actual. Y además, anunció su fichaje como colaboradora “cuentista”.

Bárbara Rey crítica con la opinión de Lequio sobre “la reina de las mañanas”

Durante la charla con Rey, uno de los temas fue el fallecimiento de María Teresa Campos, de la que opinó que “hasta el momento no he visto a nadie que se pueda comparar con ella”.

Seguidamente, la artista criticó un comentario de Alessandro Lequio el mismo día de la muerte de la periodista: “Hubo una cosa que no me gustó, estaba viendo el programa matinal del verano y yo, que a Lequio le tengo aprecio pero en ocasiones desbarra y tira para su familia, cuando acababa de irse María Teresa dijo que la única reina de las mañanas era Ana Rosa. Yo creo que cada una tiene su puesto y su lugar. No era momento de decir algo de ese tipo, me pareció desagradable”.

Jorge Javier añadió que no había “necesidad de enfrentar a nadie cuando las dos tienen trayectorias indiscutibles”. Y Bárbara zanjó con que eso mismo se lo habría dicho al italiano a la cara “pero no te tenía al lado. Te vas a meter conmigo pero me da igual, estoy acostumbrada”.