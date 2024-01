La serie sobre la historia de Podemos retoma su producción tras quedarse “en stand-by”

En diciembre de 2022, saltaba la noticia de que Podemos tendría su propia serie de televisión de la mano de Bambú Producciones. El sorprendente proyecto, creado por Ramón Campos y Gema R. Neira, se preparaba entonces para “una de las plataformas internacionales que se encuentran en nuestro país”. Sin embargo, un año después, poco más se ha vuelto a saber sobre esta ficción que contará la historia del partido que fue liderado por Pablo Iglesias.

Pues bien, tal y como informa El Confidencial Digital, el proyecto, cuyo título provisional es Nosotros Podemos, quedó “en stand by” debido a los recortes presupuestarios que han sufrido las plataformas de pago. La decisión de apostar por “producciones de mayor impacto global” habría provocado un retraso importante en la puesta en marcha de esta serie que ahondará en los orígenes de la formación morada. Cabe recordar que, de momento, no se ha dado a conocer la compañía que ha encargado a Bambú esta ficción.

No obstante, según el citado medio, en una información que ha podido confirmar verTele, la producción se ha reactivado hace unas semanas y desde Bambú Producciones confían en que muy pronto haya más novedades al respecto. Eso sí, verTele ha podido confirmar que todavía no se ha realizado el casting de actores que darán vida a Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y demás protagonistas de la creación de esta formación, que vino a encauzar los ánimos del movimiento del 15M.

La idea inicial era que la serie se estrenase antes del décimo aniversario de la fundación de Podemos, el cual tiene lugar a comienzos de este 2024, pero finalmente ha visto retrasado su lanzamiento en el calendario.

Contada con “perspectiva emocional y humana”

La serie, tal y como recogimos, se describió de la siguiente manera por parte de Bambú: “Es una crónica del ascenso y la caída de uno de los movimientos políticos más importantes de la historia de la democracia española. Pero sobre todo es la historia de un grupo de amigos que soñó con cambiar las cosas y de cómo el sistema acabó destruyéndolos. De cómo somos capaces de destrozar a nuestros seres más queridos con tal de seguir persiguiendo un sueño”.

“Con un casting todavía por decidir, la serie pretende contar con un estilo realista, cercano al del gran éxito Fariña, todo lo que sucedió tanto en lo político como en lo humano entre aquel grupo de idealistas que soñaron con cambiar el mundo”, indicaba la productora en una nota oficial sobre esta producción. “Con Nosotros Podemos pretendemos contar los diez años de vida de Podemos desde su origen hasta el momento actual al tiempo que contamos una parte de la historia de España que todavía no se ha tocado en la ficción”, declaraba Campos.

Todo ello será contado desde un perspectiva “emocional y humana”, de forma que se consiga “un acercamiento emocional a la política, en el que lo primero siempre será la relación de los miembros del grupo”, proseguía el texto oficial.

“¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pudo convertirse un grupo de profesores e intelectuales en la tercera fuerza más votada del país? ¿Cómo se asalta la Moncloa en apenas seis años? La respuesta es siempre la misma. Contando con que habrá muchas bajas por el camino y entre ellas la más importante: la amistad”, resumía la clave dramática.

Bambú, con experiencia en la ficción sobre hechos reales

Para codificar la historia reciente de la política española según los registros dramáticos, Bambú Producciones hará valer su experiencia con otras destacadas recreaciones históricas. Ahí está Fariña, sobre el mundo del narcotráfico en Galicia, a partir del libro homónimo de Nacho Carretero, para Atresmedia; y En el Corredor de la Muerte, sobre el caso de Pablo Ibar, para Movistar Plus+. Todo ello sin perder de vista sus incursiones en el documental, con ejemplos como El Caso Alcàsser y 800 metros.

Aunque no han especificado aún la plataforma con la que se han ligado para armar este Nosotros Podemos, lo cierto es la compañía ha establecido lazos con el grueso de las streamers que operan en España. De hecho, suya es la primera serie española de Netflix, Las chicas del cable; y la de Apple TV+, Now & Then. Entre sus más recientes producciones se cuenta también Un asunto privado para Prime Video.