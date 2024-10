Los sindicatos de Telemadrid afean que no se hable del novio de Ayuso y sí de la reforma de RTVE como “tema estrella”

Las decisiones editoriales de Telemadrid han vuelto a ser criticadas desde dentro por sus trabajadores. Los sindicatos mayoritarios de la televisión pública madrileña, CCOO, CGT y UGT, han firmado un comunicado conjunto para ironizar con el muy distinto tratamiento, o la ausencia de este, de noticias de diversa índole.

A través de un comunicado aluden a noticias que “por lo que sea, en Telemadrid han vuelto a pasar sin pena ni gloria”, frente a “otras a las que se les ha dado mucha importancia, pero sin contarlo todo, claro, no vaya a ser que alguien se dé cuenta de que en Telemadrid se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Son dos focos claros: por un lado, las novedades en la investigación de Hacienda y la Fiscalía contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; por otro, la reforma en la ley de RTVE.

Sin embargo, las secciones sindicales añaden un tercer eje, el de un polémico tuit de la cadena, ya retirado, que reproducía una información del gobierno de Israel para señalar a 6 periodistas como miembros de Hamas “sin aportar ninguna prueba”.

“Las noticias del novio de Ayuso brillan por su ausencia”

Con respecto al primero de los temas, las centrales de trabajadores tiran de sarcasmo para valorar la atención a su juicio nula que se dedicó a las informaciones sobre los gastos que la pareja de la presidenta madrileña presentó como gastos de su sociedad, entre los que estaban la compra de un Rolex, cosméticos o un saxofón, entre otros. Además de ello, también aluden a los gastos de unas vacaciones junto a Díaz Ayuso que el empresario trató de desgravarse. La noticia apareció el miércoles, pero “nada se dijo en el Buenos días, Madrid ni en los Telenoticias”, indican. “Tampoco en la página web donde las noticias relacionadas con el novio de Ayuso brillan por su ausencia”.

“Dar bola a esta noticia cuando estás todo el día diciendo que el señor González Amador es un santo y la Presidenta lo mejor que nos ha podido pasar, pues parece complicado”, ironizan los colectivos, que comparan la tesitura con el trato al ejecutivo nacional. “Nuestra cadena insiste en fiscalizar al Gobierno central, lo cual está muy bien, aunque seamos un medio autonómico, pero al no fiscalizar la gestión y los enredos y chanchullos de la Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el mismo ahínco puede dar la sensación de que este desequilibrio es intencionado y responde a una estrategia planificada”.

“Los que trabajamos en esta casa sabemos que no es así, porque conocemos al Director y a los responsables de informativos desde hace años y sabemos de su amor por la verdad, o, por lo menos, de su verdad”, vuelven a ironizar.

Sobre el “asalto del gobierno a RTVE” con “palabras gruesas”

En lo respectivo a RTVE, los sindicatos también reprueban la forma en que se ha informado del decreto que aprobará el Gobierno de Pedro Sánchez para que no sea necesaria la aprobacón de dos tercios del Congreso para nombrar a consejeros de la corporación, sino que puedan ser aprobados con mayoría absoluta en segunda vuelta.

“De esto sí se ha hablado largo y tendido en Telemadrid”, destacan, tanto en programas como en redes sociales y tertulias, convirtiéndolo en su “tema estrella” de la semana. “Todos juntos para denunciar el asalto del gobierno a RTVE. Con palabras gruesas si hace falta. Que se note que están muy enfadados”, continúan con ese tono ácido. “Igual de enfadados que han debdo de estar cada vez que Isabel Díaz Ayuso ha cambiado la Ley de Telemadrid para modificar la composición del Consejo de Administración según sus intereses”.

Los sindicatos recuerdan que en esas ocasiones previas, “aquí no hubo asalto y en Telemadrid no se habló del tema”. “Para qué. Si lo hizo Isabel estará bien. Pero no, no está bien. Está, por lo menos, igual de mal”.

“Es una vergüenza que Telemadrid publique esto”

La tercera polémica que señalan desde los órganos de representación de trabajadores es la mencionada publicación de un tuit sobre la guerra en Gaza. Telemadrid indicó que seis periodistas eran “parte del ala militar de Hamás que opera como vanguardia de la guerra de propaganda de Hamás contra Israel”. “Con este tema, poca broma”.

El tono pasa del sarcasmo a la crítica sin paliativos al hablar de este asuntos: “Es una vergüenza que en medio de un genocidio Telemadrid publique esto”. “Da miedo pensar con qué facilidad podemos señalar en la distancia, desde la comodidad de nuestro despacho”. Además de señalar los datos de Reporteros sin Fronteras sobre el asesinato de periodistas por parte de Israel durante el conflicto abierto el 7 de octubre de 2023, se reprueba a Telemadrid por su enfoque.

“Lo mínimo que se debe exigir a un medio de comunicación público en la cobertura informativa de esta matanza es que no dé por buena la propaganda y procure limitarse a las informaciones contrastadas”, exigen, reclamando la retirada del tuit, cosa que ya sucedió, y unas disculpas.