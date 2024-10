Ayuso, tras conocerse que su pareja intentó desgravarse gastos de sus vacaciones juntos: “España ya es un Estado policial”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que España “ya es un Estado policial” en el que “los derechos y libertades civiles están restringidos”. Ayuso ha hecho estas declaraciones en la misma jornada en la que han salido a la luz nuevos datos sobre la investigación a su pareja, Alberto González Amador, y apenas unas horas después de que la jueza que investiga el caso haya abierto una pieza separada por su vinculación con Quirón.

“En un Estado policial los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. Se utilizan prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener la justicia”, ha dicho Ayuso este miércoles durante su intervención en los Premios Influyentes 2024. También ha señalado que el Ministerio del Interior “elegirá dedo a los policías que investiguen casos judicializados”.

Ayuso ha hecho alusión también a su pareja, Alberto González Amador, al que se ha referido como “un ciudadano particular que ha visto troceada y convenientemente publicada su declaración con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política”. “Esto es un Estado policial”, ha recalcado la presidenta madrileña. También este miércoles por la noche, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, hacía la misma acusación en X.

Esta semana, la Cadena SER ha revelado que la pareja de Ayuso intentó desgravarse la compra de un Rolex, pelotas de pádel, así como la reparación de su Porsche a través de su empresa. El empresario atribuyó estos gastos personales a su sociedad durante los dos años fiscales por los que ha sido denunciado y en los que cometió un fraude fiscal confeso de 350.000 euros. También incluyó los gastos de alquiler de dos coches durante sus vacaciones con Ayuso en 2021 y la Comunidad de Madrid reservó la sala de autoridades de Barajas para esos dos viajes.

Tras conocerse también la nueva pieza del caso para investigar la relación de González Amador, con Quirón, la líder del PP de Madrid ha afirmado que en España “la judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas están tomadas por políticos”. Ayuso ha dicho que confía y “siempre” ha creído en la policía, pero que este cuerpo “a menudo” actúa “fuera de los límites del Estado de Derecho”, como cuando “se utilizan prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social”.

Ayuso: “Muchos ya hemos avisado”

“Y esto está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024. Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo, y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado”, ha dicho la presidenta. Ayuso también ha declarado que “las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el Gobierno”.

Según la máxima responsable del PP de Madrid, en unas declaraciones en las que ha equiparado las prácticas con las que acusa al Gobierno de aquellas que “han arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos”. Y de acuerdo con Ayuso, han llegado a Europa “de la mano de nuestro presidente aconsejado por el anterior, como estamos viendo en los momentos más difíciles de Venezuela”.

Para la dirigente madrileña, esta situación “perjudica a la empresa, a la inversión y a nuestra imagen en el mundo”. “Está ocurriendo en España”, ha dicho, antes de zanjar que nuestro país “está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática”.