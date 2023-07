'Socialité' aclara la polémica información sobre Julián Muñoz que dio la semana pasada

Socialité tuvo que aclarar este sábado la controvertida noticia sobre Julián Muñoz que ofreció la semana pasada.

El domingo, el programa que presenta María Patiño contó a sus espectadores que el exalcalde de Marbella estaba “veraneando a todo trapo en Marbella”, donde supuestamente fue visto en una embarcación “acompañado de varias mujeres”.

La información llegó a Socialité por boca de un “testigo directo”. Además, el equipo del magacín que produce La Fábrica de la Tele dijo haber visto las imágenes que supuestamente corroborarían los hechos; fotografías que se estaban intentando vender y que no se mostraron al público.

Los detalles de las vacaciones de Muñoz causaron “indignación” en la redacción de Socialité. “Estamos aquí todos los compañeros muy indignados. Un famoso veraneando a todo trapo en Menorca. Hasta ahí, vale. Pero es que él está en el punto de mira por su estado de salud y, según nos cuentan, no concuerda mucho con como lo han visto”, avanzó una de las periodistas.

Después, María Patiño recordó que el político se había declarado “insolvente y enfermo” para salir de la cárcel.

Muñoz, que fue detenido en 2006 por el caso de corrupción Malaya, fue excarcelado en 2021 por la “enfermedad grave e incurable” que sufre. Quedó en libertad condicional para cumplir el resto de la condena fuera de prisión.

“Julián Muñoz es una persona que decía que le quedaban cinco años de vida, que era prácticamente insolvente para no pagar la multa que se le impuso en su día después de los múltiples delitos que ha cometido”, agregó la presentadora.

Su compañera, citando el relato del informante, procedía a dar más datos: “Ayer a las once y media de la mañana, Julián Muñoz se estaría subiendo a una lancha muy bien acompañado. (...) No llevaba bastón, no ha necesitado ayuda para subir a la lancha. Iba muy seguro de sí mismo. Era él el que marcaba las pautas (...) Iba con dos mujeres, una rubia que, según los datos que nos dan podría ser su nueva pareja, Isabel”.

Iban, según la periodista, hacia un barco bastante grande “valorado, como mínimo, en unos 30.000 euros semanales”.

Pues bien, Socialité ha tenido que incluir la versión del protagonista una semana después de ofrecer esta controvertida noticia.

Este sábado, Patiño leyó a cámara el comunicado que Julián Muñoz había remitido al programa para “aclarar que el día 1 de julio no se encontraba en Menorca subiéndose a una lancha, sino con su familia en la ciudad de Marbella”. “Según también indicaba, no salió de la provincia de Málaga desde que se le concedió la libertad condicional”.

Dicho esto, la presentadora cambió de tema inmediatamente y no se hicieron más referencias al polémico asunto, del que tampoco se mostraron las supuestas imágenes que apuntalarían el relato del “testigo directo” al que se citaba como fuente.