María Patiño habló en el 'Deluxe' de la “fuga de cerebros” de Telecinco a Antena 3

María Patiño hizo un inciso este viernes en el Deluxe para lanzar un mensaje a los tertulianos de Telecinco que han puesto rumbo a Antena 3. Tras la cancelación de Sálvame, la incertidumbre ha empujado a algunos de ellos a buscar trabajo en la competencia. Y eso, lejos de enfadar a la presentadora, le hace sentirse orgullosa.

El programa arrancó con algunas de las preguntas más polémicas que se le habían formulado a Lydia Lozano en su último polígrafo. Una de ellas decía así: “¿Has llamado a un director de Sálvame que ahora trabaja en la competencia con la intención de que te dé trabajo en la otra cadena?”.

Antes de que su compañera respondiera, Patiño se refirió a los tertulianos que han dejado Mediaset, entre ellos Paloma García Pelayo y Beatriz Cortázar, para iniciar una nueva etapa profesional en la competencia.

“Estoy encantada de que a la gente que ha trabajado en esta productora la contraten. La fuga de cerebros es porque había cerebros”, declaró la presentadora de Telecinco mientras hacía con las manos el gesto de la victoria.

De hecho, minutos después tuvo la oportunidad de reencontrarse con Pilar Vidal, la tertuliana del Deluxe que ahora también trabaja en Antena 3 con Sonsoles Ónega.

“¡La pluriempleada del mes es Pilar Vidal!”, exclamó Patiño antes de lanzarle una advertencia en clave de humor: “Pilar, antes de que te vayas con Sonsoles a contar lo de la boda, lo cuentas aquí. Vas a contarlo todo”.

Vidal, que se incorporó al Universo Sálvame hace no muchos meses, fue muy diplomática y no perdió el sentido del humor que también le caracteriza: “Algo contaré, pero todo, todo... ¡tengo que repartirlo!”, respondió ella para dejar claro que ahora no se debe a un solo programa.

El programa de Sonsoles Ónega se ha convertido en uno de los principales destinos para periodistas y tertulianos de Mediaset. Hace unos días, la presentadora de Antena 3 lamentó la cancelación de Sálvame y mandó un cariñoso mensaje a quienes integraban el programa de La Fábrica de la Tele. Desde Telecinco, Patiño le agradeció sus palabras.