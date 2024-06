Sofía Cristo llora en 'Espejo Público' por su hermano y hace una petición al programa: “No hago una tele sana”

Sofía Cristo está “agotada” por los constantes ataques de su hermano Ángel y teme las consecuencias que puedan ocasionar a su madre, Bárbara Rey. La famosa Dj se vino abajo este miércoles en Espejo Público, el programa de Antena 3 para el que trabaja y en el que se le pregunta por el tema desde que su hermano abriera la caja de pandora a finales de 2023.

En esta ocasión se le había pedido que reaccionara a la nueva entrevista de Ángel en la portada de la revista Lecturas, en la que ha declarado que su madre “fingía suicidarse” delante de él y que fue “adicto a los somníferos” por culpa de ella.

La tertuliana prefirió no entrar al trapo. Simplemente manifestó su hartazgo con esta situación y se mostró muy preocupada por las consecuencias de este “maltrato continuo” hacia la exvedette, de 74 años. “Si no hablaran de mi madre no existiría esta portada, porque a nadie le importa una mierda la vida de ellos. Solo importa Bárbara Rey”, comentó entre lágrimas la colaboradora de Atresmedia, para quien también son “culpables” los medios de comunicación que están dando soporte a su hermano y “colaborando con este maltrato”.

Sofía Cristo no puede evitar que Ángel siga teniendo eco en las páginas de las revistas o en los platós de Telecinco, a los que está anclado desde hace meses con apariciones constantes en programas como De Viernes y Supervivientes. Pero la tertuliana sí ha hecho un llamamiento a sus compañeros de Antena 3 para que no le pregunten más por este tema.

“Si mi trabajo en este programa va a ser venir cada semana a hablar de este contenido, prefiero no trabajar en la tele. Yo intento hacer una tele sana, y últimamente no me parece que esté haciendo una tele sana”, confesó este miércoles totalmente abatida.

No había consuelo para la joven colaboradora, que sollozando pidió un cambio de rol dentro del magacín que presenta Susanna Griso. “Vengo a pasármelo bien con mis compañeros y se me daría mucho mejor comentar actualidad porque soy suficientemente inteligente para hacerlo. A mí no me gusta comentar corazón. Me he retirado de los realities y de un montón de movidas, y no me apetece venir aquí y encontrarme con esta mierda. No voy a hablar de él nunca. Por eso os pido que, cuando se comente esto, lo hagan otros compañeros. He llegado a mi límite y no puedo más”, declaró.

Susanna Griso llama “desgraciado” a Ángel Cristo

Al ver que Sofía estaba muy afectada por la situación, la presentadora del programa se acercó a ella para darle un abrazo y criticar la actitud de su hermano. “Él no vive más que de las exclusivas porque no tiene oficio ni beneficio. Si eres tan desgraciado que solo puedes sacar dinero haciendo daño a las personas que te han querido, pues chico, es su problema, no el tuyo”, le dijo Susanna Griso.

Por otro lado, su compañera Gema López quiso dejarle bien claro que si está en ese plató es porque el equipo confía en su valía profesional, no porque se le quiera exprimir en relación a esta historia.

“Cuando la dirección de este programa programa te llamó en septiembre, este tema todavía no había saltado. Se llama a tu número porque se cree en Sofía Cristo, porque eres una persona implicada, con criterio, con argumentos, eres una persona que se moja”, le hizo saber: “Y aunque ahora lo dudes, hay gente en este equipo que te quiere y te valora mucho”.

Por último, Griso le recordó que ella “siempre tendrá la última palabra”, por lo que “el día que no quieras hablar, no hablarás”. Minutos después, Espejo Público aireó las últimas y polémicas declaraciones de Ángel Cristo, sobre las que se pronunció Sofía, ahora ya más calmada.