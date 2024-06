Rafa Mora desvela el dinero que ganó en 'Supervivientes 2010' y la cláusula “mucho más grande” por abandono

Con la actual edición de Supervivientes All Stars en marcha, el dinero que cobran los famosos por participar en el reality de Telecinco vuelve a ser tema de conversación en las entrevistas que ofrecen los exconcursantes. El último ha sido Rafa Mora, una de las estrellas de la edición de 2010, que no sólo ha revelado su caché sino también la cantidad “muy gorda” que tenía que abonar en caso de abandono.

El ex de Sálvame fue uno de los pesos pesados de Supervivientes 2010, la temporada que se desarrolló en Nicaragua y que ganó la anónima María José Fernández. Una edición a la que el valenciano llegó tras su exitoso trono en Mujeres y Hombres y Viceversa y en la que cobró una horquilla “entre 5.000 y 10.000 euros” por cada una de las siete semanas que permaneció en la isla.

Así lo ha revelado el protagonista en el podcast Tengo un plan, donde ha contado detalles desconocidos del programa de Telecinco, con especial atención al tema monetario. “Yo ganaba una pasta pero la cláusula que firmé, si abandonaba, era mucho más grande de lo que podía haber ganado. Como saben lo duro que es te ponen un caché y firmas, pero no se correspondía con la cláusula, que era muy gorda. No me podía ir”, comienza explicando Mora, antes de entrar en cifras.

Según el caché semanal desvelado en la entrevista, por su permanencia en los Cayos Perlas y las Islas del Maíz de Nicaragua se embolsó entre 35.000 y 70.000 euros. A eso habría que sumar lo que percibió por su asistencia a las galas una vez eliminado, ya que tal como cuenta, “en plató se cobraba la mitad de lo que cobrabas en la isla”.

Sin embargo, la cantidad que más llama la atención de las reveladas por Rafa Mora en su entrevista es la correspondiente a la cláusula por abandono voluntario, algo que confiesa que para él era prohibitivo: “Si abandonaba tenía que pagar 150.000 euros”. En ese momento, el programa estaba producido por Bulldog TV.

Respecto a esto, el mismo exconcursante lamenta que “hay gente que tiene un trato diferente”, señalando a Oriana y sus repetidos abandonos en realities como Supervivientes y GH VIP: “Ha caído en gracia a los directores, cuentan con que va a abandonar y la llevan por eso”.

Cabe recordar que antes que él, otros exconcursantes que han hablado abiertamente de lo que cobraron en Supervivientes han sido Jonan Wiergo y Omar Sánchez, entre otros.

La dura experiencia de Rafa Mora en 'SV 2010'

Más allá del dinero, Mora también ha hablado de su difícil experiencia en la isla de Telecinco: “Ahora ha cambiado de productora y no sé cómo será, pero en aquel entonces era muy duro, increíble. De hecho, si a alguien le salían almorranas, o abandonabas o le cortaban las almorranas y le cosían en vivo en la playa, como fue el caso de Pipi Estrada”.

En su caso, revela que perdió 16 kilos en siete semanas“ y que el hambre fue lo más complicado de sobrellevar en un inicio, ya que llegó convencido de que les daría de comer detrás de cámaras: ”Yo llegué de listillo, era la misma productora que MyHyV y pensaba que nos iban a dar de comer para que nos moviéramos y diéramos audiencia“.

“Les dije a mis compañeros que no hicieran nada, que tomaran el sol, porque seguro que nos iban a dar. A los siete días sin comer la gente me quería matar. Compartíamos un coco entre quince. Llegó un día que nos reunimos con el director, el psicólogo y el médico, les pedimos comida y nos hicieron ver que el océano era el supermercado más grande. Y que si no, renunciáramos”, ha añadido.

Sobre sus artes para conseguir comida fuera de lo legal, ha explicado que su edición fue “muy chunga” y que “únicamente pudimos robar una cola light a los chicos que estaban custodiando con armas en la playa”.