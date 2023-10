Jonan Wiergo desvela cuánto dinero ganó por semana en 'Supervivientes': “Hay perfiles que cobraban muchísimo”

El caché de los famosos en los realities es un asunto que genera curiosidad entre los espectadores, que habitualmente son ajenos a los sueldos que se pagan en televisión. Algo sobre lo que ha querido arrojar luz Jonan Wiergo, concursante de Supervivientes 2023, que ha revelado sin tapujos cuál fue su remuneración semanal en el programa de Telecinco y qué cantidad llegaron a cobrar otros perfiles más televisivos que compartieron experiencia con él.

“Lo que yo ganaba en Superviviente eran 2.500 euros a la semana. Quitando Hacienda y representación me quedaban 800 euros [semanales]. Ya no me queda absolutamente nada”, ha contado sincero el influencer en el podcast B3tter. Teniendo en cuenta que fue tercer finalista, y que aguantó en la isla un máximo de 119 días [17 semanas], el cálculo es que el programa le pagó un total de 42.500 euros.

Sobre esta cantidad, Jonan explica que “hay perfiles que cobraban muchísimo dinero y otros que no cobrábamos nada”. “Lamentablemente la televisión de este país nunca ha valorado a los influencers y siempre hemos sido los que menos caché hemos cobrado”, lamenta. El motivo lo achaca a que otros participantes procedentes de las redes sociales “tenían unas expectativas altas y no han gustado mucho a la audiencia” (...) “Yo he sido esa persona que ha cobrado muy poco por una experiencia que ha sido muy guay”.

“Para un personaje público que realmente no se dedica a la televisión si va es por esa experiencia de maravilla, que la hubiera hecho gratis. Pero [económicamente] eso le viene bien a una persona que se ha dedicado a la televisión durante muchos años y que les pagan unos cachés de 20.000 euros a la semana. Con eso llevas la experiencia de otra forma”, añade, desvelando lo que cobraban otros compañeros de aventura.

“Estaba obsesionado con 'Supervivientes'”

El tercer finalista de Supervivientes 2023 afirma además que para su trabajo “es arriesgado irte tantos meses”, y argumenta que también deja secuelas en otros aspectos: “2.500 euros es un sueldo muy alto de un mes de una persona, pero estamos hablando de que es muy perjudicial para la salud y a nivel mental es una locura estar con 30 gramos de arroz y dos trozos de coco al día durante cuatro meses”.

En su caso, cuenta que “llevaba muchos años queriendo vivir la experiencia, estaba obsesionado con Supervivientes y no entendía que no me cogiesen. Estaba cegado y no tiene nada que ver la experiencia de un espectador con lo que tú vives ahí”.

Por poner en contexto las cifras, el influencer también ha revelado en el mismo programa que la campaña publicitaria por la que más ha cobrado en sus redes sociales fueron 70.000 euros por un año, y que por un mes en OnlyFans percibió 48.000 euros.