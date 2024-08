Sofía Suescun ahora sí acepta la invitación a 'De Viernes' tras negarse a acudir junto a Marta Peñate

De viernes logra esta noche lo que llevaba buscando desde hace semanas: sentar a Sofía Suescun en su plató. Desde que la influencer se convirtiera en una de las protagonistas de Supervivientes All Stars, el programa quiso contar con sus declaraciones.

Más aún, la semana pasada cuando acudió como invitada Marta Peñate, ganadora de la edición y enemiga íntima de Suescun en la isla. A pesar de que era una ocasión perfecta para alargar sus conflictos, la hija de Maite Galdeano declinó la invitación del programa:

“Sofía no está aquí esta noche. La hemos invitado pero no ha querido asistir”, informaba la presentadora Beatriz Archidona, quien precisó que, no obstante la novia de Kiko Jiménez contaría con el respaldo de varios concursantes del reality que sí estaban en el plató para defenderla. “Nos habría encantado que estuviera aquí. La hemos invitado y no ha querido venir, pero aquí tiene su casa para charlar y repasar el concurso”.

Pero este viernes noche parece que sí ha hecho un hueco en su agenda y ha aceptado la invitación. Con el plató para ella sola, la que se convirtiera en reina de los realities tras ganar GH 16 y Supervivientes 2018, contará su versión del duro reality que han vivido a partir de las 22:00 horas.

Los otros 3 invitados de la noche: Nacho Palau, Makoke y su pareja

Suescun no será la única protagonista de esta noche de 9 de agosto en Telecinco, también acudirán Nacho Palau y Makoke.

El primero adelanta que uno de los temas que tratará en el programa es el estado de la demanda que le interpuso a Miguel Bosé, así como también aclarará los rumores que le relacionan con Ricky Martin.

Mientras que Makoke se sentará por primera vez en un plató de televisión junto a Gonzalo, su pareja. Reflexionarán sobre este primer año de relación y responderán a las cuestiones que les lancen los colaboradores.