Sorpresa en 'MasterChef Celebrity 8' por la expulsión de uno de Los Morancos: “No me lo esperaba”

La segunda gala de MasterChef Celebrity 8 acabó entre lágrimas por la expulsión de uno de los concursantes más queridos por todos: César Cadaval.

Jesulín, directo al ruedo de los realities: "Había hecho hasta 'Torrente', ¿cómo no iba a hacer 'MasterChef Celebrity'?"

Más

El humorista había cocinado un “conejo crudo” que no se pudieron comer los jueces, por lo que decidieron que no siguiera en las cocinas.

A las puertas de marcharse se quedaron Toñi Moreno y una Blanca Romero que había vivido su noche más floja. Tanto en la primera prueba, como en la de exteriores fue criticada por los chefs.

Primera prueba con la peor elaboración de Blanca Romero

En el primer desafío de la noche, los jueces pusieron a prueba la capacidad de los aspirantes de emocionar a través del paladar y de la historia que acompañaba a los platos. Así tuvieron que convertir cuentos clásicos de la literatura infantil en cocinados.

El peor de todos los platos lo presentó Blanca, mientras que Sandra y Álvaro fueron los que brillaron con sus elaboraciones.

Prueba de exteriores con un claro equipo ganador

En la prueba de exteriores, los aspirantes viajaron hasta la Fortaleza de la Mota de Alcalá de la Real (Jaén) para defender por equipos el legado gastronómico de cristianos y musulmanes.

El delantal azul lo llevaron Sandra, Eduardo, Escassi, Jesulín, Tania (capitana), Jorge y Diosdado, mientras que de rojo se vistieron Blanca (capitana), Londoño, Daniel Illescas, Los Morancos, Palito y Toñi. Cada equipo preparó un menú completo, para 100 vecinos de la zona, siguiendo las tradiciones gastronómicas de cada cultura diseñados por David Pascual.

Tras el cocinado, los jueces se mostraron muy satisfechos con el trabajo de los azules. No tanto con el de los rojos, ya que la capitanía flojeó y los compañeros tuvieron errores que dejaron sin comer a algunos comensales. Por lo que los ganadores fueron Sandra, Eduardo, Escassi, Jesulín, Tania, Jorge y Diosdado.

Prueba de eliminación con el adiós de César

Blanca, Londoño, Daniel Illescas, Los Morancos, Palito y Toñi regresaron a las cocinas vestidos con los delantales negros. Allí jugaron por parejas a las palabras prohibidas. Uno de los miembros de la pareja tuvo que conseguir que el otro adivinara los ingredientes que aparecían en las tarjetas. Solo pudieron cocinar con los ingredientes que adivinaron.

Los que más difícil lo tuvieron fueron César que cocinó un “conejo crudo que casi sale corriendo”, Toñi que acabó “inventándose un plato sin sentido” y Blanca que hizo un “batiburrillo sosito”.

Finalmente, Pepe sentenció: “El aspirante que no continúa en las cocinas es César”. El cómico no pudo reprimir las lágrimas: “No me lo esperaba, mucha pena porque me lo estaba pasando muy bien”, lamentó.