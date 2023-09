Jesulín, directo al ruedo de los realities: “Había hecho hasta 'Torrente', ¿cómo no iba a hacer 'MasterChef Celebrity'?”

Son muchos los realities que desearían haber tenido a Jesulín en su plantel de concursantes VIP, pero sólo uno lo ha conseguido. Tras participar en otro formato de entretenimiento como El Desafío, el torero se ha lanzado a lo grande al ruedo de la televisión como estrella del MasterChef Celebrity 8 que acaba de arrancar en TVE. Y lo ha hecho, según dice, con poca idea de cocina pero implicado y “guerrillero” como el que más.

Así lo contó el propio Jesús Janeiro a verTele y otros medios en la presentación del programa de La 1 en el FesTVal de Vitoria, donde desveló, entre otras cuestiones, qué le ha llevado a dar el 'sí' al programa culinario y cómo se ha preparado para salir airoso ante la bravura de Pepe, Jordi y Samantha. Y es que lejos de tomar clases, estuvo “un mes y medio trabajando en un restaurante con nómina” como ayudante de cocina.

“Había hecho hasta Torrente, ¿cómo no iba a hacer MasterChef?”, planteó el de Ubrique, que recibió la oferta de la mano de su compañera Toñi Moreno. “Me he metido en el barro hasta el final”, confiesa el matador de toros, consciente de que un formato como el de Shine Iberia y TVE no es nada fácil. “Cuando te embarcas en esto sabes perfectamente dónde entras” (...) “Para ir a MasterChef tienes que estar preparado psicológicamente porque hay cambios brutales”.

Además, Jesulín explica su acercamiento reciente a la televisión, actualiza el estado de la docuserie sobre su vida y aunque afirma que “hay programas y realities en los que directamente no me veo, y no es cuestión de dinero”, sí deja sobre la mesa su deseo de participar en Tu cara me suena: “Yo hasta he cocinado cantando. Lo haría, lo haría”.

Si 'MasterChef Celebrity' te dice 'ven', ¿lo dejas todo?

Casi todo. Si hay algo que me ha costado ha sido que estando en MasterChef mi hijo cumplió un añito y me lo perdí. Pero ha merecido la pena.

Te habrán ofrecido cientos de realities y ni por todo el dinero del mundo. ¿Por qué ahora sí?

No soy una persona de hacer muchos realities. Hice El Desafío en su momento porque me gustaba el formato, y no me veía haciendo MasterChef porque no tenía mucho interés en la cocina. Y hay realities en los que directamente no me veo. Este en concreto me lo comentó Toñi [Moreno] y me acordé que había hecho hasta la película de Torrente, ¿cómo no iba a hacer MasterChef? Estoy feliz de haber tomado la decisión de entrar en el programa, ha sido una experiencia bonita y dura.

¿Te veías participando en 'MasterChef Celebrity'?

Ni se me pasaba por la cabeza. Me lo comentó Toñi [Moreno] y al principio no le eché mucha cuenta. Volvió a llamarme a ver si me lo había pensado, pero la cocina no era algo que me llamara mucho la atención y no sabía cocinar. Le pregunté qué había que hacer, hice el casting presentando un arroz con carabineros y cuando al mes y pico me llamaron y me dijeron que entraba, me sorprendió. Ya me preparé para entrar al programa.

Estuve trabajando en un restaurante tres días a la semana, cinco horas, para prepararme. Tenía nómina de ayudante de cocina Jesulín de Ubrique

¿Es verdad que te pusiste a trabajar en nómina para un restaurante para prepararte?

Siempre he pensado que todos se han preparado, el que más y el que menos. La cocina es difícil y tienes que prepararte algo, porque si no es imposible. Yo particularmente tuve un mes y medio y estuve trabajando en un restaurante tres días a la semana, cinco horas. Tenía nómina de ayudante de cocina. Pero claro, es verdad que cuando llegas a MasterChef las elaboraciones son diferentes, es otra historia.

Conforme el programa avanza la cocina se va complicando. Ahí no te dan nada, e incluso al revés: hay muchas dificultades. Además, cocinar con un tiempo limitado... Y hay una cosa que particularmente me ponía nervioso, era estar cocinando y que se acercaran los jueces con el invitado a preguntarte. Yo ya perdía la concentración.

¿Te has abierto también en lo personal durante el programa?

Para empezar, estas en un sitio que no es tu hábitat natural. A partir de ahí, cuando arranca el programa yo soy una persona muy competitiva y quiero dar lo mejor de mí y peleo por ello. Y es verdad que he sido guerrillero y me he mostrado como soy. Cuando he tenido que decir una cosa la he dicho, y cuando tenía que tragármela lo he hecho. Hay que estar preparado para saber encajar las críticas de los jueces.

Yo me he metido en el barro hasta el final y lo mejor que me llevo de MasterChef es que hay mucha tensión y todos queremos hacer las cosas bien, pero lo importante es que la disputa y la discusión siempre se quedaba ahí. Terminábamos de grabar y nos íbamos a cenar todos, ahí no había pasado nada, y es muy bonito saber diferenciar cuando estás haciendo televisión y cuando te quitas el delantal y te vas a comer sin ningún tipo de problema. Me he llevado el cariño de gente que creo que si no hubiese hecho este programa, nunca les hubiese conocido. Me quedo con eso, con la gente que he conocido tanto concursantes, como equipo.

¿Da más miedo salir a la plaza y encontrarse a un toro, o salir con tu platito y encontrarte a los miembros del jurado de 'MasterChef'?

En todo te juegas la vida. Aquí te pueden pegar un platazo en la cabeza y decirte, '¡cómetelo tú!' [ríe]. Hay que saber diferenciar, y yo miedo lo paso delante de un toro. Lo que sí que es verdad es que cuando he querido hacer un plato bien y creo que he hecho una cosa buena, en muchas ocasiones he ido convencido de que aquello estaba bien y ellos [los jueces] iban con la escopeta cargada. Cuando te dicen que sí a un plato que has hecho, ¡eso es la hostia! (...) Tengo que decir que lo que peor he llevado ha sido cocinar con un tiempo limitado, porque si no sabes cocinar y encima el tiempo corre en tu contra... [suspira]. Lo que siempre he procurado ha sido presentar el plato.

¿Cuántas lágrimas has vertido?

Ninguna. Me debe una apuesta el jurado, a cartera abierta en el restaurante que yo quiera. Yo no lloré.

¿No has perdido los nervios?

Es un programa que te crea tensión. Cuando las cosas te salen bien lo disfrutas una barbaridad, y cuando no salen tienes que tener una espalda ancha para aguantar todo lo que te viene.

¿Has encajado bien las críticas de los jueces?

Sí las he encajado bien, tenía buen colchón.

¿Ha sido complicado conciliar la vida personal con el programa?

En mi caso, he estado el tiempo que he estado fuera y echaba de menos a mi familia. Estando en el programa mi hijo pequeño cumplió un año y bueno... pero también ha merecido la pena. Cuando te embarcas en esto sabes perfectamente donde entras, pero nunca sabes hasta cuándo vas a llegar. Hay un tiempo máximo de tiempo y lo tienes que afrontar.

Dice tu mujer que después del programa sigues sin cocinar en casa...

Es que estoy saturado. Estuve toreando varios años seguidos en Sevilla, en La Maestranza, y un año no llegué a un acuerdo con la empresa y le dije al empresario: 'tú tranquilo, que La Maestranza está ahí y no se la van a llevar'. Con la cocina digo lo mismo: está ahí y cuando entre hambre ya hablaremos.

Mi mujer tiene una muy buena mano para la cocina, pero para ir a 'MasterChef' tienes que estar preparado psicológicamente Jesulín de Ubrique

¿Crees que a María José Campanario le gustaría ir a 'MasterChef Celebrity'?

Mi mujer tiene una muy buena mano para la cocina, pero para ir a MasterChef tienes que estar preparado psicológicamente porque hay cambios brutales. A mí me ha pasado algo que nunca me había ocurrido, llegaba de las grabaciones al hotel y tenía que meter en agua fría porque llevaba los tobillos hinchados de la presión y la tensión a la que estás sometido. Son muchas cosas, también en las pruebas exteriores.

Cada vez te vemos en más programas. ¿Te está gustando cada vez más la televisión?

De realities he hecho sólo El Desafío y MasterChef, y ahora mismo no tengo en mente hacer ninguno más. Me quiero preparar porque este año cumplo 50 años y 35 como matador de toros, y quiero enfocar el año que viene con dos o tres corridas, y dejar un poco al margen el tema de la televisión. Pero bueno, siempre y cuando haya algún reality que vea que me encaja, que me guste y pueda disfrutarlo, lo haré encantado. Y hay programas y realities en los que directamente no me veo, y no es cuestión de dinero. No me veo, no lo hago.

¿Te animarías a ir a 'Tu cara me suena'?

¿Tu cara me suena? Ahí te tienen que caracterizar, y tienes que cantar y todo... Yo hasta he cocinado cantando. Lo haría, lo haría.

¿Qué hay de esa docuserie que se dijo que ibas a hacer?

Está ahí pendiente. No he dado el paso final, pero sí es verdad que hay bastante interés y son cosas que decidiré con el tiempo. Si lo hago, lo hago para hacerlo bien.