'Supervivientes 2023' dedicó el programa a un compañero fallecido y montó un 'Deluxe' con los concursantes

La gala 16 de Supervivientes 2023: Conexión Honduras fue distinta a todas las anteriores. Con los concursantes ya fuera de la playa, la entrega no conectó con ellos en directo y solo mostró los últimos vídeos grabados antes de coger las embarcaciones.

Eso sí, Ion Aramendi estuvo conectando con Laura Madrueño para conocer las últimas horas de los robinsones, y darle una sorpresa a la presentadora - a la que hemos puesto nota en un análisis de su primera edición- que provocaba la emoción de ambos:

“Tu risa, tu positividad y tu energía nos ha contagiado a todos”, decía el vasco y daba paso a un vídeo resumen de los mejores momentos de su compañera. Al acabar, ella se mostraba totalmente agradecida:

“Me va a explotar el corazón. Gracias. De aquí se va otra Laura, se lleva un crecimiento absolutamente increíble, un aprendizaje que jamás podría haber imaginado. He disfrutado de cada día, cada minuto, he exprimido cada momento aunque fueran retos complicadísimos para mí. Y sobre todo me llevo a todas estas personas que no veis, casi 200 que se han dejado la piel para que este programa sea el más maravilloso de la televisión”, aseguraba haciendo el último “levantamiento de brazos”.

El programa también tuvo un recuerdo para Linci Fernández, compañero del programa que falleció en el día de ayer. “Buenas noches. Hoy es un día muy triste para la gran familia de Supervivientes. Ayer nos uno de nuestros compañeros que forma parte del equipo técnico que trabaja en Honduras desde 2006, cuando tenía solo 22 años”, arrancó explicando Aramendi.

Para acabar dedicando la entrega a su recuerdo: “Siempre tenía una sonrisa en su cara y palabras amables hacia todos, incluso en los momentos más difíciles. (...) Por esto y por mucho más, no era solo un compañero de trabajo, sino un gran amigo, con el que muchos hemos crecido. Linci, este programa es para ti”.

El confesionario de Alejandro Nieto y Oriana Marzoli

Alejandro Nieto y Oriana Marzoli, antes de regresar a España, acometieron una última misión como “fantasmas del pasado” y fue proponer unos desayunos express a los concursantes, mientras les lanzaban preguntas directas que debían responder cual confesionario.

Así, uno a uno fueron sentándose frente a los exparticipantes, que les pedían “mojarse” si querían comer el manjar que les ofrecían.

Bosco fue el primero en pasar y, lejos de ser el “bien queda” que le han achacado todo el concurso, respondió sin titubear. “En ocasiones no me he mojado porque sabía que con mi respuesta no íbamos a llegar a buen puerto. Era inútil”.

Pero frente a Oriana y Alejandro señaló que Adara y Jonan no deberían ganar. A la vez que confesó haberse sentido atraído por la azafata: “Adara me empezó a interesar desde el primer momento en el que entró en la sala”. Mientras a Raquel solo “la vio como una amiga” y a Alexia podría conocerla más.

Algunos también respondieron a preguntas más de perfil Deluxe. Una de ellas fue Adara cuando quisieron saber si se había acordado de su ex, Rodri, en algún momento: “Al principio le echaba mucho en falta y me acordaba mucho de él. Pero con el tiempo ya ni me acordaba. Podemos decir que lo he superado totalmente”, aseguró.

Y de Asraf quisieron saber cuánto se fiaba de la fidelidad de Isa Pantoja en su ausencia durante el reality: “Un 10”, señaló el concursante.

Tanto Asraf, como Adara y Jonan coincidieron en que “el que menos merece” ganar es Artùr, pero por el simple hecho de haber convivido menos junto a él. Y los dos influencers señalaron a Diego como el concursante al que menos han soportado.