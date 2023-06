'Supervivientes' desvela su hoja de ruta tras despedirse de Honduras hasta la final, que “no será el próximo jueves”

Carlos Sobera arrancó este jueves la gala de Supervivientes desvelando en los primeros compases de la velada que esta sería la última entrega del reality con los concursantes en Honduras. El presentador de Telecinco detalló entonces cómo será la hoja de ruta del programa hasta su desenlace definitivo en la cadena. Al final de la noche, Laura Madrueño realizó el tradicional cierre de la Palapa en una emotiva ceremonia en la que la presentadora no pudo aguantar las lágrimas.

“Atención, ¡esta noche es la última gala en Honduras para nuestros supervivientes!”, anunció Carlos Sobera tras salir a escena en el plató principal de Mediaset. Eso sí, el vasco quiso aclarar que esto no supone que el reality llegue a su fin. “Cuando regresen a España, todos los concursantes vivirán en una casa aislada hasta el día de la final, final que no será el próximo jueves”, aseguró el televisivo, descartando que la gran final sea la próxima semana.

Carlos Sobera no desveló en ningún momento la fecha de gala final de Supervivientes 2023, pero sí dejó claro que el reality continuará con los concursantes conviviendo en una localización indeterminada de España, al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores del formato de aventuras de Telecinco.

De esta manera, tras 105 días de concurso en Honduras, Asraf, Jonan, Bosco, Adara y Artùr han emprendido ya el camino de regreso a casa. Los tres últimos en calidad de nominados después de que la dirección del programa haya aplazado una expulsión que tenía que haber ocurrido ayer en los Cayos Cochinos.

Laura Madrueño se rompió en el cierre de la Palapa

Al final de la gala, Laura Madrueño protagonizó el tradicional cierre de la Palapa, poniendo fin a su primera edición como presentadora de Supervivientes desde la isla: “Hace más de 3 meses que abrimos esta Palapa y me di cuenta de que formaba parte de algo grande. Descubrí la magia de este programa y de este lugar. No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura formar parte de esta locura, porque hay que vivirla. Ha sido el reto más importante de mi vida, he crecido en cada programa. Hoy estoy igual de emocionada que el primer día porque me he dejado el alma en cada programa”, empezaba diciendo antes de apagar su antorcha.

Madrueño pidió entonces a cada uno de los concursantes que hiciera lo mismo con la suya, tras describir el paso que habían dejado para el recuerdo del programa. “Vuelven ellos y nosotros, este equipo humano extraordinario. A todos ellos: Gracias por vuestro cariño, apoyo, por enseñarme lo mejor de vosotros mismos. Por cuidar cada detalle de este programa para que sea pura magia. Y sobre todo, gracias a ti Pirata Morgan por tu pasión, por tu poesía, por haber hecho que me enamore de la televisión”, acababa diciendo entre lágrimas. “Equipo, apagamos las antorchas, volvemos a casa”.