'Supervivientes 2024' pesca en 'De Viernes' a su sexto concursante oficial, nueva 'estrella' de los magacines

El hijo de Bárbara Rey también participará en Supervivientes 2024. El reality de Telecinco ficha para su nueva edición a Ángel Cristo Jr, uno de los nombres que más veces ha sonado en los magacines del corazón durante los últimos meses.

Tras años guardando silencio, Cristo concedió una explosiva entrevista al programa De Viernes en noviembre de 2023. Fue, de hecho, el primer invitado del formato que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona. Su testimonio sobre la dura infancia que vivió levantó ampollas en su familia y le enfrentó a su madre todavía más si cabe. A partir de entonces se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la crónica rosa, aunque últimamente se habían reducido sus apariciones.

“Hace unos meses decidí hablar de mi vida y ha habido mucha gente a la que no le ha gustado. Todo el mundo ha opinado de mí y, realmente, nadie ha pasado tiempo conmigo ni me conoce”, dice en su vídeo de presentación. “Espero que me apoyéis en este reto y que tengáis la oportunidad de conocerme”.

Ángel Cristo es el sexto concursante anunciado por Supervivientes 2024. Le acompañarán en esta aventura Blanca Manchón, Zayra Gutiérrez, Arkano, Arancha Sol y Javier Ungría.

La nueva edición del reality, que estará conducida por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, Carlos Sobera y Laura Madrueño, se estrenará en Telecinco el 7 de marzo.