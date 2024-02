'Supervivientes 2024' pone el ingrediente 'Sálvame' con su octavo concursante

Fiesta ha estado cebando durante toda la entrega de este domingo, 25 de febrero, la marcha de uno de sus colaboradores. Tras anunciarlo en numerosas ocasiones, finalmente han desvelado que se trataba de Kike Calleja al que debían despedir porque se va rumbo a Supervivientes 2024.

Se trata de uno de los periodistas y reporteros más famosos que pasó por Sálvame. Además, de uno de los romances más sonados y duraderos que tuvo Terelu Campos. Por lo que, con él, la isla de Honduras tendrá su ingrediente de aquel universo ya extinguido pero inolvidable para muchos.

“Mi amistad con muchos famosos pero sobre todo con la familia Campos me han hecho protagonizar diferentes portadas de revistas. Combinado con mi profesión no ha sido fácil pero lo he conseguido”, dice el mismo Calleja en su vídeo de presentación. Pero además de hablar de historias con las Campos, también podrá hacerlo del compromiso que mantiene actualmente con Raquel Abad, exconcursante de Gran Hermano 7.

Así, Kike Calleja se convierte en el octavo concursante de la próxima edición. En Honduras estará acompañado por Lorena Morlote, Ángel Cristo, Blanca Manchón, Zayra Gutiérrez, Arkano, Arancha Sol y Javier Ungría. En los próximos días se irán desvelando más nombres.

La nueva edición del reality se estrenará en Telecinco el 7 de marzo y estará conducida por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, Carlos Sobera y Laura Madrueño.