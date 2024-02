'Supervivientes 2024' pesca en 'Sálvame' a su concursante estrella de esta edición en Telecinco: “Estoy muerta de miedo”

Mediaset sigue confirmando a cuentagotas el plantel de famosos que concursarán en Supervivientes 2024, nueva edición del reality que aterrizará muy pronto en Telecinco y que vendrá sucedida, tal y como informó verTele en exclusiva, de una edición 'All Stars' con los participantes más destacados de sus 20 años de historia. Este lunes, Así es la vida ha revelado la identidad de su noveno robinson: Carmen Borrego.

La colaboradora del programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz pondrá al fin rumbo a Honduras después de muchos años en las quinielas de los fieles seguidores del formato. “¿Perdón? No me lo creo ni yo. Dónde he podido llegar para tomar esta decisión. Estoy muerta de miedo, pero, una vez que me comprometo, lo hago. No sé si lo haré bien o mal”, ha empezado diciendo la malagueña en un video promocional.

“¿Que me vuelvo al día siguiente? Pues lo habré intentado. Para mí, lo más importante es no defraudarme a mí misma. Tengo muchas ganas y espero que estas ganas superen al miedo. Nos vemos muy pronto en Honduras”, ha valorado Carmen Borrego, que ha aparecido en el plató de Así es la vida para dar sus primeras impresiones tras confirmarse su fichaje.

Carmen Borrego: “Voy a trabajar para dar contenido”

“Yo voy a vivir una experiencia que a muchísima gente le encantaría vivir, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y voy a intentar que esto no me traicione, que creo que es lo importante, y voy a trabajar para dar contenido y que los que estéis aquí os lo paséis bien”, ha prometido la tertuliana. “Esta vez no lo hagas como siempre, hazlo bien”, le ha pedido entre risas su compañero Suso Álvarez.

Carmen Borrego, que se suma a un casting en el que ya figuran Lorena Morlote, Ángel Cristo, Blanca Manchón, Zayra Gutiérrez, Arkano, Arancha Sol, Javier Ungría y su amigo Kike Calleja, ha opinado sobre sus futuros compañeros: “A la inmensa mayoría no los conozco y me gusta que por fin se haga un reality con gente que no hemos ido nunca a un reality, porque normalmente se hacen con gente que viene muy resabiada, por lo menos en la convivencia. Kike es mi hermano, pero quién sabe si nos separarán el primer día”, valoró la televisiva, reconociendo estar “cagada”.

La excolaboradora de Sálvame, hermana de Terelu Campos e hija menor de María Teresa Campos, vivirá su gran debut en un programa de estas características, ya que el único antecedente parecido lo encontramos en su paso por Sálvame Okupa, reality fugaz que Telecinco realizó durante la Semana Santa de 2019 con algunos colaboradores del extinto espacio de corazón encerrados en la casa de Guadalix de la Sierra.