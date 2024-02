Évole dejó a Alsina una pregunta para Aznar: “¿Por qué entre el 11 y el 14 de marzo nos mintieron tanto?”

Carlos Alsina llegaba a su entrevista con Lo de Évole después de presentar Más de Uno una mañana más en Onda Cero, dando un pequeño susto al presentadoral entrar de forma sigilosa. “Los de la radio somos así de silenciosos”, bromeó mientras Évole señalaba la gran diferencia con la televisión.

Y es que, el entrevistado confesaba que le gustaba el medio audiovisual pero para verlo desde casa. “Sí me lo han ofrecido y me han dejado decir que no. Yo sé que no sé hacer TV. No me gusta verme en ella, es muy complicada. Para mí el plató de TV es un hábitat incómodo, un poco circo, tiene mucha luz, te quita libertad si te están viendo todo el tiempo”.

Tras comentar las diferencias entre ambos medios, el presentador de laSexta empezó a recordar algunas de sus entrevistas más sonadas a políticos. El primero fue el momento de “¿Y la europea?” de Mariano Rajoy, donde revisaron “la repetición de la jugada” y vieron que Alsina se estaba riendo: “Te estás partiendo de risa , te estás aguantando”, observó Évole. “No diría yo eso, estoy pensando en cómo seguir la conversación”, aseguró el locutor.

También recordaron la última entrevista a Pedro Sánchez, que Alsina empezó con la pregunta de la razón por la que “nos ha mentido tanto”. Palabras que Évole aprovechó para proponer con José María Aznar: “¿Le preguntarías por qué entre el 11 y el 14 de marzo nos mintieron tanto? Es una pregunta que le dejo aquí para la próxima entrevista que le haga”, bromeó.

El entrevistado enumeró algunos políticos que tampoco han querido pasar por su programa pero argumentó que la razón no son los partidos: “Siempre quien evita venir es quien tiene responsabilidades, porque es quien sufre más la crítica de quien hace este programa. Porque tenemos esa coherencia que el peso de la mirada crítica está en el gobierno, con Rajoy, con Sánchez ahora. Por eso les cuesta más venir”.

Y acabó señalando la persona que no da entrevistas y que debería: “El rey, sin duda, debería darlas porque es el jefe de Estado y estaría bien que respondiera preguntas de los ciudadanos y periodistas. Tiene una responsabilidad pública y todo el que tiene deberíamos poderle preguntar por su desempeño”. A lo que añadió lo que le preguntaría: “¿Por qué tiene que haber monarquía parlamentaria en lugar de república?”.