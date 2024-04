'Supervivientes' cometió un cómico fallo en una de sus principales pruebas: “Ha sido por mi baile”

Supervivientes 2024 sufrió este miércoles un cómico y anecdótico fallo. Ocurrió en el tramo final de Tierra de nadie, durante la celebración de una de las pruebas más conocidas del programa: esa en la que un concursante tiene que adivinar una canción mientras otro la canta con la cabeza metida en un cubo de agua.

El elegido para 'cantar' fue Pedro García Aguado, que lo hizo tan bien cantando bajo el agua el mítico Aserejé de Las Ketchup que se ganó los elogios de Carlos Sobera: “¡Si está superclaro! ¡Está superclaro! ¡Lo está haciendo de maravilla Pedro!”. Por desgracia para el 'hermano mayor', Arancha de Sol, su compañera en este juego, no daba con la respuesta correcta.

Mientras tanto, Sobera seguía a lo suyo, diciendo que estaba claro qué canción era. De hecho, Laura Madrueño le preguntó si se animaría a hacer el baile que acompaña la canción, algo que el presentador aceptó encantado. Justo a continuación vino el fallo, pues Sobera se puso a bailar mientras sonaba el Aserejé en plató... y también en la isla, pues la música y las palmas del público llegaron hasta los oídos de Arancha del Sol, que descubrió de la forma más inesperada el hit que tenía que adivinar.

“¡Toma ya! Ha sido por mi baile”, dijo Sobera tras escuchar la respuesta de la concursante y haber caído todavía en la cuenta del error que se había producido. Pero Laura Madrueño sí se percató, así que rápidamente anuló el acierto. “Eso no vale, me vais a perdonar. La habéis escuchado aquí”, dijo la presentadora. “Esa no era la pista, ¿no?”, preguntó acto seguido Kiko Jiménez. “No, la pista no era escuchar la canción, faltaría más”, aclaró Madrueño para dar por concluido el asunto.