'Supervivientes 2024' salvó al esperado y logró la pedida de matrimonio de Ángel a su novia: “¡Tenemos boda!”

La séptima gala de Supervivientes 2024: Tierra de Nadie vivió uno de los reencuentros más esperados: el de Ángel y su novia, Ana. El programa quiso proponerles que se casaran en directo y empezaron con una cena para los dos.

Una noche redonda para el hijo de Bárbara Rey que se había convertido en el salvado de la semana, una vez más, dejando en la lista de nominados a Claudia, Pedro García Aguado y Gorka, a la espera de la expulsión de este jueves.

Además, Mario llegó a plató tras haber sido el nuevo expulsado y haber rechazado la oportunidad de entrar en la repesca. Todo ello, con el futuro de Claudia en el concurso, aún en el aire según le comunicó Carlos Sobera:

“Tengo el parte médico con las conclusiones y dice que la paciente sigue estable y comienza a tolerar la dieta. Se han realizado análisis y ecografías. Estamos a la espera para el resultado del Helicobácter que será el que decida si puedes continuar en el programa. Quiere decir que tienes que esperar poco más. Probablemente mañana tengan resultados y te lo pueden decir”, informó el presentador.

El romántico reencuentro de Ángel y Ana: “¿Quieres casarte conmigo?”

Para poder reencontrarse, Ángel tuvo que superar un test de preguntas culturales a ciegas, sin saber que Ana estaba esperándole al otro lado del camino. Respuestas como Ana Obregón y Anna Frank le llevaron hasta el último peldaño donde estaba su novia esperándole.

Al quitarse la venda, ambos se fundieron en un abrazo y un apasionado beso. Los dos lloraban de emoción y no podían dejar de mirarse. “Eres fuerte, como siempre”, le decía ella animándole sin dejar de besarle. Tantas fueron las muestras de cariño que Sobera casi no podía ni hablar con el concursante.

Preguntado por lo que sentía al volver a tener cerca a Ana: “Siento paz. Es el amor de mi vida y nunca había sentido algo así. Ella sabe que me quiero casar con ella y pasar la vida a su lado. Y tener muchos gatos. Siempre, siempre. Desde hace un año no nos hemos separado un solo día”, dijo contento.

Minutos después, Sobera le pedía a Ángel que le pidiera matrimonio en Honduras para casarse allí mismo y así lo hizo. “Amor de mi vida ¿quieres casarte conmigo?”, preguntó y ella confirmó entre besos. “¡Tenemos boda!” anunció el presentador poniendo el domingo como fecha.

Mario, en plató: “Me superaron las primeras semanas”

Mario llegó a plató y abrazó a sus familiares y compañeros. Lamentó el estado de salud de Claudia pero se alegró de que estuviera bajo supervisión médica. “Me da pena verla así porque está haciendo un concursazo”.

El expulsado reflexionó sobre su concurso: “Lo que me pasó es que mentalmente me superaron las primeras semanas. Me intenté reponer, fue tarde, pero me he comportado como me ha salido. Me he equivocado, he pedido perdón y estoy orgulloso de las pruebas y de todo”.

Preguntado por su rechazo a ser repescado: “Después de verme con la mente fuera, con Claudia como la tenía, me hubiera vuelto loco y no hubiera sido nada positivo. Te soy muy sincero, si entro en la repesca creo que gano y por eso fue el motivo que dije que no, tenía muchas posibilidades”, opinó.