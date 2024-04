Carmen Borrego desvela que descubrió “muy pronto” uno de los grandes secretos de 'Supervivientes 2024'

Carmen Borrego sigue jugando al misterio sobre ciertas cosas que sabe, o que vivió en primera persona, durante su paso por Supervivientes 2024. Hace unos días, la ya exconcursante del reality se negó a contar en Así es la vida una información relacionada con Arancha del Sol y Ángel Cristo de la que era conocedora. Y este martes, la hija de María Teresa Campos desveló en Vamos a ver que descubrió “muy pronto” que Laura Matamoros también estaba concursando en la isla.

La confesión de Borrego llegó después de que Joaquín Prat, Adriana Dorronsoro y sus tertulianos analizaran lo que ocurrió días atrás durante el reencuentro entre Matamoros y Miri. La hija de Kiko Matamoros dijo acusó a la ex 'masterChef' de ser “una gran actriz”. Algo que pilló por sorpresa a Miri, pero no tanto como el hecho de encontrarse ahí a Laura. Básicamente, porque Miri aprovechó que es amiga y compañera de piso de Anita Matamoros para pedir consejo a Laura sobre Supervivientes, y según dijo Makoke en Así es la vida, lo que le respondió Laura fue que “ni se le ocurriera participar” en el reality, de ahí su sorpresa.

Carmen Borrego corroboró estos hechos diciendo que ella misma vivió una situación similar con Laura Matamoros: “Me la encontré en maquillaje tres días antes de irme y me dijo 'tú estás loca', cómo te vas a ir de aquí', 'yo no volvería allí ni loca’. Pero, bueno, entiendo que tiene un contrato de confidencialidad”. Sin embargo, Antonio Rossi recordó a Carmen que en el contrato de confidencialidad pone que no puedes decir que vas a concursar en Supervivientes antes de que el propio programa confirme tu participación, pero no dice nada sobre tratar de convencer a potenciales concursantes para que no participen en el reality.

Tras esta aclaración, Borrego volvió a tomar la palabra. Esta vez, para hacer la confesión antes mencionada: “Antonio. Hay cosas que no se pueden contar. Yo sé lo de Laura muy pronto cuando estoy en Supervivientes. Muy pronto”. Eso sí, La tertuliana no entró a explicar cómo y cuándo descubrió que Laura Matamoros también estaba en el reality, quedando ahí la duda. Cabe recordar que a principios de abril, Laura Madrueño tuvo un lapsus al decir 'Playa Limbo' y no 'Playa Olimpo', lo que terminó por confirmar las sospechas que tenían algunos concursantes sobre la existencia de otra isla. Y una semana más tarde, Sandra Barneda se refirió a la propia Madrueño como “Laura Matamoros”, lo que echó más leña el fuego.

De hecho, Miri y Marieta reconocieron la semana pasada que supieron antes de tiempo el “secreto” de Playa Limbo, así como los rumores y las cábalas de los concursantes sobre la posible presencia en la isla de la hija de Kiko Matamoros, aunque según su versión, ninguna llegó a tenerla confirmada hasta la reunificación. En cualquier caso, Borrego abandonó el programa a finales de marzo, antes de que ocurriera todo esto, por lo que debió descubrir la presencia de Laura en la isla por otras vías.