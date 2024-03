Los 'supervivientes' muestran lo que han metido en sus sacos: ropa cómoda, un bañador “horrible” y... ¡un vestido!

Antes de comenzar su aventura en los Cayos Cochinos (Honduras), los concursantes de Supervivientes 2024 dejaron grabados unos vídeos enseñando el contenido de sus respectivos sacos personales. Esos sacos en los que, a priori, debían meter lo justo y necesario para llevar de la mejor manera posible tan exigente experiencia.

Sin embargo, alguno ha dado la sorpresa metiendo cosas que no encajan mucho, por no decir nada, en una reto de estas características. Así, hay quien se ha llevado un pintalabios y un vestido para pasar los próximos meses en una isla desierta, aunque la ropa cómoda ha sido, lógicamente, la elección más repetida entre los ocho supervivientes que han mostrado sus pertenencias en sendos vídeos grabados para la web de Telecinco.

Pedro García Aguado

El excampeón olímpico de waterpolo y expresentador de Hermano mayor ha optado por “ropa calentita para por la noche, porque, aunque estemos en un clima tropical, aquí hace frío por la noche”. En su saco tampoco faltan un abrigo impermeable, una camiseta para protegerse del sol y unos pantalones multiusos.

Miri

La exconcursante de MasterChef lleva lo típico: una sudadera, un bañador “para ir siempre muy mona”... y un vestido blanco que piensa ponerse en una de las galas: “Al igual que me llevo un pintalabios de objeto personal, me llevo este vestido porque me da la gana y porque en el algún momento me lo voy a poner”. “No os penséis que no sirve de nada, porque en cualquier momento me puede servir de manta o toalla”, ha defendido la superviviente.

Rubén Torres

El exconcursante de Falso amor (Netflix) ha optado por meter cosas básicas, como una sudadera y unos calcetines “gruesos”. También lleva una prenda especial para él: una camiseta de su promoción de bomberos “para recordar a mis compañeros”.

Carmen Borrego

“Quien me conozca sabe que en mi saco va a haber fundamentalmente ropa”, asegura la hermana de Terelu Campos en el vídeo. Entre otras cosas lleva una sudadera con el lema 'No te digo na y te lo digo to', que es el que, según ella, le va a acompañar durante todo el reality.

Kike Calleja

El ex de Sálvame lleva como prenda más importantes una camiseta que por delante tiene una foto de él y su mujer y, por el otro, fotos de sus amigos, entre los que está Terelu Campos. Además, ha metido mucha más ropa, porque como él mismo dice: “Para mí es muy importante la ropa que llevo dentro del saco porque todo el mundo sabe que yo soy muy presumido y me gusta llevar las cosas conjuntadas”.

Blanca Manchón

La doble campeona del mundo de windsurf ha incluido en su saco “tres cosas importantes”: una licra con la que ha competido, una camiseta con una carita “que le encanta a mi niño” y un bañador que “me da muy buen rollo”.

Aurah Ruiz

La experta en realities lucirá durante su paso por Supervivientes diferentes bikinis de cosecha propia: “Todos los que llevo a la isla los diseñé yo”. Además, también vestirá “una sudadera de color lila”, que para eso es “el color favorito de mi padre, de su mujer y de mi hijo”. Además, se pondrá camisetas del estilo que lleva su marido, el futbolista Jesé Rodríguez.

Arkano

El rapero se ha llevado a Honduras una sudadera de San Juan de Puerto Rico, “de cuando estuve allí, con la tortuga, a ver si me la encuentro”. También unos calzoncillos de manzanas que va “a estrenar en la isla” y que, según él, son “bien 'hot'”. En su saco también hay dos calzoncillos: uno oscuro y “elegante” para las ocasiones especiales y otro de color beige claro con dibujos de palmeras que, según Arkano, no tiene muchos defensores entre su círculo más cercano: “Me dicen que es horrible, pero aún así los he metido porque tengo fe. ¿Qué pensáis?”