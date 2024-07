Tebas responde a Rivero por decir en TVE que ver el fútbol en España es muy caro: “Deberías profundizar más”

Javier Tebas ha vuelto a utilizar sus redes sociales para señalar a TVE. El domingo, el presidente de LaLiga acusó a la cadena pública de “frivolizar” con la piratería, y ahora se ha dirigido a uno de sus trabajadores, el narrador Juan Carlos Rivero, después de que éste criticara en directo el precio que cuesta ver el fútbol en nuestro país.

Durante la celebración de la Eurocopa conquistada por la selección española, Rivero y sus compañeros de TVE presumieron de las grandes audiencias que había obtenido la televisión estatal entre el público joven durante la emisión del torneo. Después de escuchar algunos datos al respecto, el narrador tomó la palabra para decir lo siguiente: “Cuando se estaba diciendo que la gente joven se estaba apartando del fútbol, que no aguantaban 90 minutos [viendo un partido], empiezo a entender que lo que no aguantan es pagar mucho dinero por ver fútbol”.

Estas palabras llegaron a oídos de Tebas, que ha contestado a las mismas apuntando dos cosas. La primera, que la supuesta desafección de los jóvenes por el fútbol es algo que él lleva negando desde hace mucho tiempo. “Había algún 'ser supremo' que decía que los jóvenes ya no veían el fútbol, pero vengo diciendo desde hace años que era una fake news”, dice en este sentido el presidente de LaLiga. Con “ser supremo” probablemente se refiera a uno de sus mayores “enemigos”, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que es conocido entre sus adeptos como “ser superior” y que presentó el proyecto Superliga alertando de un supuesto desapego de los jóvenes hacia el fútbol en favor de otras ofertas de entretenimiento.

En cuanto al segundo apunte, Tebas piensa que Rivero “debería profundizar más” sobre “por qué los jóvenes españoles no se independizan de sus familias hasta los 30,3 años, según un informe de la UE”. Por tanto, se deduce que el presidente de LaLiga no cree que ver el fútbol por televisión en España sea caro, sino que el problema es que los jóvenes de nuestro país no tienen dinero, ya sea para independizarse o para ver la Primera División.