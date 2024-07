Terelu Campos critica a 'Ni que fuéramos Shhh' y Kiko Matamoros le contesta con ironía: “Se trata de una impostora”

Continúa la guerra entre Terelu Campos y sus excompañeros de Sálvame. Desde que gran parte de ellos iniciaran su nueva andadura en Ni que fuéramos Shhh, la actual tertuliana de De viernes se ha convertido en protagonista de gran parte de los contenidos del programa que emite Canal Quickie y Ten. Un foco ante el cual ella no ha dejado de responder, tal y como ha vuelto a demostrar este miércoles con unas duras declaraciones a una conocida revista. Unas palabras que han encontrado el rápido contraataque de Kiko Matamoros a través de sus redes sociales.

“Me parece perverso, muy cutre, muy cruel y muy perverso. Utilizan a mi hija para hacerme daño”, asegura Terelu en Lecturas, condenando la atención que desde Ni que fuéramos Shhh han puesto sobre Alejandra Rubio, especialmente tras conocerse la noticia de su embarazo con Carlo Costanzia.

“Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que no me digan que me quieren. No voy mendigando cariño, tengo buenísimos amigos”, añade, poniendo en duda el cariño que rostros como María Patiño o Belén Esteban han reivindicado sobre ella a la hora de hablar de cómo ésta les habría decepcionado.

Es entonces cuando la hija de María Teresa explica por qué no invitó a sus excompañeros a la famosa misa que ella y Carmen Borrego celebraron en memoria de su madre por el día de su cumpleaños: “No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde y vas sembrando porquería y mierda, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte para la misa?”, se pregunta antes de confesar lo mal que lo pasó con la enfermedad y muerte de su progenitora.

“La enfermedad se comió la mente de mi madre, la devoró y la consumió físicamente hasta dejarla cadavérica”, comenta, desvelando que María Teresa “se sentía desgraciada”. “Los últimos meses fueron tremendos. Aún tengo pesadillas. No consigo ver la imagen guapa de ella. La veo siempre delgadita, muy débil. De pronto me mira y... ahí es cuando me despierto”, sentencia.

Kiko Matamoros contesta a Terelu Campos

Tras la publicación de la revista, las reacciones por parte de sus excompañeros no se han hecho esperar, con Kiko Matamoros saliendo rápido a contestar a la andaluza a través de sus redes sociales: “Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte”, empieza diciendo en su cuenta personal de la red social X. Recordemos que Kiko Matamoros -y sus compañeros de Canal Quickie- comenzaron a comparar a Terelu con la protagonista de Shrek al enterarse de que ella hacía lo propio con él y el mítico ogro verde de la famosa película de animación.

“¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija 'anónima'?”, añade, replicando con los mismos términos empleados por Terelu.

Minutos más tarde, Kiko Matamoros volvía a hacer uso de sus redes para pedir con ironía disculpas a la tertuliana: “Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina que nos representó en Eurovisión en 1971”, ha señalado, compartiendo la primera plana de la revista Lecturas.