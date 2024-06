Tinet Rubira asegura que “nunca” habrá un 'OT: All Stars': “No es el sentido del formato”

La celebración, este verano, de la primera edición All Stars de Supervivientes ha despertado el interés por movimientos similares en otros grandes formatos de nuestra televisión. Sin ir más lejos, un fan de Operación Triunfo preguntó este fin de semana a Tinet Rubira por la posibilidad de que el talent musical también reúna a algunos de los mejores concursantes de su historia en una edición especial. La respuesta del productor no pudo ser más categórica: “Lo siento, pero nunca habrá un OT: All Stars”.

Según Tinet, “no es el sentido del formato” hacer algo así pues, a su juicio, OT va de “descubrir” a las nuevas estrellas de nuestra música, no de “reflotar carreras” o poner a competir entre sí a algunos de los grandes artistas surgidos del programa. “Para reflotar carreras tenemos otro formato en Gestmusic que se llama Spotlight, nada que ver con OT”, explicó el catalán a otro seguidor.

El proyecto de Spotlight se remonta al año 2018, cuando Gestmusic lo presentó internacionalmente bajo ese nombre, aunque en España estaba previsto que se llamara Aquí estoy yo (de nuevo), tal y como pudo saber verTele por aquel entonces. De hecho, el propio Tinet contó a este portal cómo iba a ser aquel programa: “Básicamente es un talent con encierro. Cantantes que tuvieron éxito en el pasado intentarán, con la ayuda de profesionales, demostrar al público que merecen volver a primera línea”.

Según el productor, el proyecto tuvo “mucha acogida” cuando fue presentado, pero seis años después sigue esperando a que alguna cadena o plataforma lo compre y se lance a emitirlo. Por ahora, una pregunta de un seguidor de OT ha llevado a Tinet a mencionarlo de nuevo, quién sabe si con la esperanza de que algún día vea finalmente la luz. De momento, lo que está claro es que no habrá un OT: All Stars.

Más probable es que haya un All Stars del otro gran formato de Gestmusic, Tu cara me suena, pues ya se ha hablado varias veces de esta opción a lo largo de los años. En 2017, por ejemplo, Manel Fuentes dijo durante una gala que “llegará el día en que hagamos el Tu cara me suena: All Stars”. Y hace solo unos días, Santiago Segura se pronunció al respecto antes de sustituir a Àngel Llàcer en el jurado: “Estoy esperando el Tu cara me suena: All Stars. Pero no el All Stars de Roko, Edurne y Angy. No, el All Stars de Los Chunguitos, Yolanda Ramos, Silvia Abril. Ahí sí que puedo ganar, yo creo”.