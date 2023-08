Trump critica a Fox News por emitir constantemente sus “peores imágenes”

La relación entre Donald Trump y la televisión conservadora Fox News no atraviesa su mejor momento. El expresidente de Estados Unidos denuncia que el gigante de la comunicación estaría ocultando las encuestas que le dan ventaja sobre Joe Biden, además de utilizar repetidamente las imágenes que menos le favorecen.

El multimillonario ha canalizado su queja a través de las redes sociales, donde suele cargar contra los medios de comunicación. Aunque tiempo atrás se declarase fiel espectador del programa Fox and Friends, ahora no le gusta el trato que se le dispensa en este magacín matinal, informa Daily Mail.

“¿Por qué Fox and Friends no muestra todas las encuestas donde estoy superando a Biden, por mucho? ¡Simplemente no lo harán!”, exclama el político, que aspira a liderar de nuevo el Partido Republicano para concurrir a las elecciones de 2024.

Pero no es la única queja del conservador. A Trump también le molesta que Fox News, la cadena que más le ayudó a cumplir sus aspiraciones políticas, muestre “a propósito” las fotografías en las que, a su juicio, sale desfavorecido.

“Además, muestran deliberadamente las peores imágenes mías, especialmente la gran 'naranja' con la barbilla hacia atrás”, critica. “Piensan que se están saliendo con la suya, no es así. Como en 2016 otra vez… ¡Y luego quieren que debata!”.

Y es que, estas críticas de Trump llegan poco antes de que Fox organice el primer debate de las primarias republicanas. El expresidente es uno de los ocho aspirantes a liderar la formación, sin embargo, ha anunciado que no participará en este encuentro televisado.

Según The Hollywood Reporter, todas las encuestas recientes dan mayoría a Biden sobre Trump, con excepción de un sondeo de Messenger/Harris que se publicó hace un mes.