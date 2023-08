Muere a los 41 años María Bretón, coordinadora de 'Conexión Asturias': “Es la peor tarde de este programa”

Luto en TPA, la televisión pública asturiana. María Bretón, coordinadora del magacín de tarde Conexión Asturias, falleció este jueves en un accidente de tráfico mientras se dirigía a la redacción del programa. Según informa la propia TPA en su página web, Bretón perdió la vida después de que su vehículo chocara frontalmente con otro en la carretera de Olloniego/Lluniego. El otro conductor se encuentra en estado grave tras el accidente, que se produjo en torno a las 13:30 horas.

María Bretón, de 41 años y natural de Avilés, llevaba 14 trabajando en la productora Proima Zebrastur, y actualmente era la coordinadora de contenidos de Conexión Asturias. El programa emitió este jueves una edición reducida, la cual comenzó con un sentido mensaje del presentador del formato, Marco Rodríguez.

“Hoy no tenemos escaleta porque María, de camino a nuestra redacción, se nos ha ido en un accidente. Estamos consternados. Ustedes tienen que entender que estamos en estado de shock. Conexión Asturias nació hace 17 años con el motivo, único y exclusivo, de entretenerles, de divertirles. Hoy es imposible. Todavía no asimilamos lo que ha sucedido, pero comprenderán que hoy no podemos entretenerles porque estamos muy, muy dolidos. De hecho, aún no nos damos cuenta de lo que ha sucedido”.

“Estén con nosotros, lo necesitamos”

El presentador estuvo acompañado durante su intervención por varios compañeros de programa, los cuales no pudieron ocultar sus lágrimas y sus tristeza por esta trágica noticia. “Hoy es la peor tarde y el peor día de este programa. Nunca pensamos que podríamos arrancar un Conexión Asturias con uno menos de nuestros compañeros, con un menos de los miembros de nuestra familia. María Bretón era una de las que siempre hablaba del concepto de familia”, comentó Rodríguez para resumir el sentir del equipo.

Debido al fallecimiento de María Bretón, Conexión Asturias canceló la mayoría de las conexiones que tenía previstas para este jueves con varios pueblos del Principado. “Nos habíamos comprometido a estar a su lado, en sus fiestas, con una sonrisa y con alegría, pero no podemos. Se lo hemos trasladado y lo entienden perfectamente”, explicó el presentador, que pidió a la audiencia “que nos entiendan y que estén con nosotros hasta el final de este programa, que va a ser muy distinto a lo que es un Conexión Asturias Verano”.

“Estén con nosotros hoy, porque lo necesitamos”, añadió Rodríguez antes de dedicar la emisión a María Bretón y declarar el Conexión Asturias de este 17 de agosto de 2023 como “el más difícil de nuestra historia”.