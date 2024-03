TVE anuncia “la entrevista que nunca se emitió” a George Bush un día después del 11-M: “Él no estaba hablando de ETA”

RTVE ha anunciado por sorpresa la emisión de una entrevista inédita que el periodista Lorenzo Milá le hizo a George Bush el 12 de marzo de 2004, justo un día después de los atentados del 11-M de Madrid. La cadena pública ha decidido rescatar este contenido con motivo del 20 aniversario de los ataques terroristas que acabaron con 193 muertos y casi 1.900 heridos.

Este jueves, durante la emisión del partido de semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid, el canal lanzó una promo en la que desvelaban su fecha de estreno: será el próximo martes 5 de marzo, a las 21.25 horas, en la segunda edición del Telediario y se podrá seguir de forma simultánea en La 1, el Canal 24 Horas y RTVE Play.

La Corporación ha desvelado que el 12 de marzo de 2004, la Casa Blanca ofreció al entonces corresponsal de TVE Lorenzo Milá una entrevista con Bush y la primera dama Laura Bush, en solidaridad con el pueblo español tras los atentados del día 11.

La entrevista que nunca se emitió: ¿Por qué?

La entrevista se realizó en la residencia del entonces embajador Javier Rupérez, un gesto que, según subraya la cadena pública, fue “absolutamente excepcional” de un presidente de Estados Unidos y un “éxito diplomático de primer orden”. Sin embargo, esta entrevista nunca llegó a emitirse. ¿Por qué?

Esta es la principal pregunta que se plantea con el anuncio. “Él no estaba hablando de ETA, estaba hablando de terrorismo islamista”, asegura Lorenzo Milá en una de las imágenes del especial. En el avance promocional, el periodista reconoce que creía que la entrevista no se guardó en el archivo de RTVE. “No he vuelto a verlo. Ni siquiera sabía que estaba en el archivo y está. Aquello fue muy 'heavy'”, confiesa el periodista.

Asimismo, RTVE estrenará el documental de En Portada 11M, 20 años, que hace un viaje entre el pasado y el presente, analizando con sus dos protagonistas, Lorenzo Milá y Javier Rupérez sus claves, circunstancias y por qué esa entrevista nunca llegó a emitirse.

También, a través del relato de tres supervivientes del peor atentado que ha sufrido Europa en este siglo, Dori, Ángel Oña y Antonio Miguel Utrera (que viajaban en los trenes) cuentan cómo les cambió la vida y cómo son ellos dos décadas después.

El documental incluye además una cronología de los tres días que siguen a ese atentado. Días convulsos e intentos política y socialmente, en los que se mezcla la confusión sobre su autoría, ETA o una célula yihadista vinculada a Al Qaeda, justo antes de unas elecciones generales que cambiaron el rumbo político en España.