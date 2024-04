TVE presenta su programa con Chábeli y Julio Iglesias Jr., que reformarán las casas de Isabel Preysler y Omar Montes

Chábeli y Julio Iglesias Jr. vivirán muy pronto el estreno en La 1 de Los Iglesias. Hermanos a la obra, un nuevo y sorprendente formato de reformas de casas para famosos. Los conocidos hijos del cantante Julio Iglesias serán los encargados de llevar a cabo las remodelaciones para diferentes amigos y celebrities, todos muy conocidos por el gran público, tanto en Madrid como en Miami, como son Isabel Preysler, Arancha Sánchez Vicario; Gloria y Emilio Estefan; Fonsi; Beatriz Luengo y Yotuel, Ana Obregon, Norma Duval y Omar Montes.

“Presentamos un programa que nos hace especial ilusión. Hemos visto a sus presentadores en múltiples situaciones, pero nunca remangados haciendo algo que se les da bastante bien. Van a ir a casas de famosos que tienen interés y les van a echar una mano en hacer que su entorno sea más agradable”, ha empezado diciendo María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, durante la presentación del formato.

Por su parte, la directora de originales de RTVE, Ana Bordas, ha señalado que “es un programa que transmite buenas vibraciones”: “Es cálido, alegre, tiene humor. Surgió cuando Beta nos propuso el documental Papa cumple 80; nos sorprendió la naturalidad de Julio y Chábeli. Por eso este proyecto nos pareció una idea muy divertida. Hablamos de decoración, pero el hecho de que haya famosos y hablen de sus cosas, creo que es muy cálido y se les ve muy naturales”, ha expresado.

Javier Pérez Silva, CEO de Beta Entertainment Spain, ha agradecido a RTVE la apuesta por este programa, “un formato español creado aquí 100% nuestro”. “En estos tiempos que hay mucho true crime, esto es una true comedy. Decidimos grabar la mitad de la serie en Miami para verlos en su salsa y luego nos vinimos a España. Hay humor, conflicto, porque hay una cuenta atrás... Los invitados han sido fantásticos. Todos nos han sorprendido, pero la mayor sorpresa ha sido la profesionalidad de Chábeli y Julio”, ha subrayado.

Chábeli se ha mostrado encantada con el proyecto: “No nos imaginábamos nunca que íbamos a hacer esto. Hemos trabajado muy a gusto. Ha sido difícil porque hemos grabado todo en un par de meses, pero ha sido especial porque nos hemos reído muchísimo. Me encantan los programas de reformas, y hacer esto es lo que me gusta. Y hay que promocionar España en el mundo de entero. Me encanta trabajar con mi hermano, aunque se ría de mí todo el rato. Y yo de él también”, ha bromeado. También ha explicado que trabajar para su madre le puso “muy nerviosa, pero salió todo precioso. Quedó muy bien terminado, y eso que ella es muy exigente”.

Para su hermano Julio, “es increíble cómo después de tantos años hablando de reformas y decoración entre mi hermana y yo, hagamos este programa. Lo importante es que a la gente le guste y se divierta. Es un programa fresco, nuevo y divertido. No quiero chulear, pero es que soy bueno en todo, hasta en la jardinería. Sistema de riego, poner luces... tengo buena visión”, ha comentado entre risas.

Así es 'Los Iglesias. Hermanos a la obra'

A lo largo de 8 capítulos, Chábeli y Julio Iglesias Jr. trabajarán mano a mano para hacer una reforma en la casa de una celebrity. Recibirán un encargo de un famoso y tendrán que llevarlo a cabo con éxito en este programa, producido por RTVE con la colaboración de Beta Entertainment Spain y dirigido por Carlos Hierro y Elena Zapata.

Chábeli, que lleva más de 20 años dedicándose a la decoración de interiores, será la encargada de diseñar el proyecto y ponerlo en marcha con Julio Jr., todo un manitas capaz de enfrentarse a cualquier reto con su particular método de trabajo. Él se ocupará de la reforma, de poner en práctica las ideas de su hermana y hacerlas realidad.

Habrá problemas y contratiempos e incluso algún enfrentamiento, pero siempre trabajarán unidos, dejando claro la gran relación personal que hay entre ellos y la complicidad que tienen como hermanos y como compañeros de trabajo.

Los Iglesias. Hermanos a la obra no es un programa de reformas al uso. A lo largo de cada capítulo seremos testigos del día a día de los Iglesias, de sus vidas en Miami y Madrid y también de la relación de ambos con sus clientes, celebrities y amigos de la familia, conocidos por el gran público, que abrirán las puertas de sus casas y de sus vidas, con la excusa de la reforma. Eso nos dará la posibilidad de conocerlos de una manera diferente.