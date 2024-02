TVE promociona ya la serie 'Operación Barrio Inglés' y su documental sobre Amparo Muñoz, 'la mujer que dijo no'

La maquinaria en TVE no para. La pública prepara para los siguientes meses una batería de estrenos que den de nuevo un impulso a La 1 en su lucha contra Telecinco por la segunda plaza en el ranking mensual de audiencias. Este lunes, durante la emisión de La Promesa, la cadena lanzó las promos de varios programas y series que aterrizarán próximamente en su prime time. Entre ellas, las primeras de dos títulos que verán la luz muy pronto: Operación Barrio Inglés y Amparo Muñoz, la mujer que dijo no.

El primero, una serie protagonizada por Aria Bedmar, Peter Vives y Rubén Cortada. Se trata de un drama de suspense ambientado en la Huelva de los años 40 con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. Compuesta por ocho episodios, Operación Barrio Inglés retrata una Huelva sumida en la misería de posguerra, que se mueve entre la financiación de las concesiones mineras británicas y las buenas relaciones con el eje.

“Los alemanes querían que Franco cediera esta mina a los alemanes. Como punto de partida, es casi un juego de espías”, comentaba Paco Tous, otro de los integrantes destacados del reparto, en las primeras imágenes de la ficción que el pasado verano lanzó La 1 en el Telediario.

"La ciudad se ha convertido en un nido de espías..."



Españoles, alemanes, británicos y una arriesgada historia de amor se mezclan en 'Operación barrio inglés', una serie ambientada en Huelva en 1940, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.



Próximamente en @La1_tve pic.twitter.com/AavBwkvjSo — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 27 de febrero de 2024

TVE emitirá un documental sobre Amparo Muñoz

El segundo título, Amparo Muñoz, la mujer que dijo no es un documental especial sobre la historia de la famosa modelo y actriz española que se plantó ante el sistema, renunciando al título de Miss Universo por las oscuras prácticas y dinámicas que por aquel entonces rodeaban al certamen. Probablemente en el marco de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, TVE contará cómo la malagueña se acabó convirtiendo en un icono del feminismo en la Transición, con voces de periodistas como Iñaki Gabilondo.

Próximamente en La 1 'Amparo Muñoz, la mujer que dijo no', la historia de la Miss Universo española que renunció al título. pic.twitter.com/qdfHMc4V1v — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 26 de febrero de 2024

Nacida en Málaga en 1954, Amparo Muñoz saltó a la fama tras conquistar varios certámenes de belleza, como Miss Costa del Sol, Miss España y, con 19 años, Miss Universo. La joven se fue a vivir a Nueva York, donde dio el salto como actriz en una carrera cinematográfica de más de 40 películas.

En unas declaraciones de 2004 recogidas por RTVE, la andaluza recordó el terror que vivió durante su experiencia como Miss Universo: “Aprendí a dormir sentada: tumbada en la cama daba una cabezada durante una o dos horas y enseguida volvía el pánico a todo lo que me estaba ocurriendo, a todo lo que veía. Recuerdo una noche en la que Miss Filipinas me invitó a una fiesta en el ático del hotel y me encontré que la fiesta era especial: hombres y mujeres en grupos de dos, tres y hasta más personas se abrazaban y besaban. Era una auténtica bacanal. Por no hablar de las propuestas de entrar en el mundo de la prostitución”.

Amparo Muñoz acabó devolviendo el título de Miss Universo, desvinculándose totalmente de la organización tras comprobar el trato “sexualizado” que recibían las modelos. Una conducta que también recibían las actrices en aquella época del 'destape' del cine español de finales de los años 70. “Parecía un desafío a la dictadura y, en realidad, era una trampa porque era un paso más en el abuso y mercantilización de la mujer”, dijo entonces la malagueña, que se erigió como una figura del feminismo.

Amparo Muñoz murió en febrero de 2011, a los 56 años, a causa de un cáncer. Antes, tuvo que lidiar con sus problemas con las drogas y contra una noticia falsa de 1990 que aseguraba que la actriz padecía sida, lo que truncó su carrera profesional durante muchos años.