Vanessa se ausentó del debate de 'Gran Hermano' tras una fuerte bronca con Javi: “La dignidad la perdí contigo”

El sexto debate de Gran Hermano tuvo entre sus protagonistas a Vanessa y Javi, que protagonizaron una fuerte discusión que acabó con la gallega ausentándose en parte de los posicionamientos para quedarse dolida dentro de su cama.

Vanessa acabó así por la serie de acontecimientos que se produjeron a lo largo del fin de semana. Antes del debate, la pareja tuvo una fuerte discusión después de que ella reconociera ante Javi que estaba muy “agobiada” y que necesitaba algo de cariño por parte de su marido, al que le pidió un “plan romántico” para levantarle el ánimo. Él le propuso ir a tomar cacao con galletas, pero no era eso lo que su esposa entendía por un plan romántico. Aun así, Javi se levantó y se fue a tomar el cacao él solo.

A Vanessa no le hizo ninguna gracia, pero menos aún ver después a Javi “de risas” con Violeta. “Estoy llorando como una imbécil y tú estas de risas con Violeta. Se acabó. Estoy harta de arrastrarme ya por ti”, le dijo a su pareja, que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Vanessa, en cambio, tenía las cosas muy claras, y así se lo hizo saber al Súper. “Estoy muy triste, me siento muy sola. Le dije hoy que me encontraba un poco agobiada y él se fue, le veo de risas con Violeta. ¿En serio? En estas situaciones yo me planteo si me merece o no la pena, pero yo no estoy dispuesta a estar mal. Si volviese atrás quizás no hubiese el casting con él, a veces siento que no nos hacemos bien el uno al otro”.

Por si fuera poco, Javi habló abiertamente con sus compañeros de los celos de Vanessa, algo que a ésta le pareció “fatal”. Igual que la falta de cariño que, según ella, siente por parte de Javi: “Le apetece cualquier cosa menos estar conmigo (...) Él no me va a entender nunca y yo nunca lo voy a entender a él (...) No hay cariño, no hay besos, no hay abrazos... No hay muestras de afecto. En mi relación la balanza no está igual en ese tema (...) Es como si mi marido no fuera mi marido, es como si tuviese un amigo con el que te llevas bien y con el que convives”.

Vanessa se “replantea cosas” en su relación con Javi

Vanessa dejó claro que no se plantea abandonar el programa, pero lo que aún no sabía es que le esperaba otra discusión por delante con su marido. La misma se produjo durante el debate, después de que Gran Hermano mostrara la discusión inicial entre ambos. “Estoy mal con Javi, en todas las parejas hay luces y sombras”, comenzó diciendo Vanessa antes de comentar a Ion Aramendi que se sintió “muy sola” cuando necesitaba a Javi y que “cuando él tuvo que estar no estuvo”.

“Mi padre decía: ‘La vida de casado no es la de enamorado’. Ella tiene su versión, yo tengo la mía. Hay que intentar llegar a un acuerdo, pero… no sé ni cómo explicarme”, respondió el concursante, que añadió: “Ella sabe que para mí era un día demasiado difícil, pero lo dejé todo de lado y estuve al lado de ella”.

Vanessa reconoció que su marido tampoco estaba bien por “una pérdida muy importante”, pero que ella “siempre” había estado a su lado y él no: “Se trata de estar sola, saber que estoy jodida y tú estés en otro sitio”. “Yo hay cosas que jamás diría, hay cosas que no se deberían decir. Y eso también me duele. Jamás diría aquí dentro: de mí te olvidas, no me vuelves a ver... Ese tipo de comentarios sobran”, contestó él.

Poco después, Vanessa dijo que “realmente se replantea cosas” acerca de la relación. “Solo ves lo de los demás, no se trata del tema de la discusión en sí, me preocupa el hecho de estar mal y no sentirme apoyada. Estoy con alguien pero me siento más sola que nunca”, recalcó para sorpresa de Javi: “¿De verdad?”. “Son 13 años y aquí no es fácil, todo se magnifica muchísimo, aquí es muy difícil de gestionarlo, los sentimientos son más incontrolables”, concluyó Vanessa. Instantes más tarde, Javi se quedó a sola en el salón con Daniela mientras el resto se iban a hacer la prueba. Ahí se derrumbó por lo que acababa de pasar y le aseguró lo siguiente a su compañera: “No quiero arreglar nada, sinceramente”.

Vanessa y Javi discutieron durante y después de la publicidad

La cosa no quedó ahí, porque durante y después de la publicidad, Vanessa y él volvieron a chocar entre múltiples reproches. Según Javi, Vanessa cree que él es “lo peor del mundo”, algo que ella negó a su manera: “Eres un bocachancla que no sabes lo que dices”. A continuación, ella reconoció estar “hasta los cojones” de que, después de 13 años, “tener que ir yo a ti porque tu puto orgullo no te permite venir a mí”. “¿Tanto te cuesta hablar conmigo las cosas? Pues si no quieres hablar conmigo, yo no voy a ir arrastrándome detrás de ti. Te puedo querer mucho, pero tengo una cosa que se llama dignidad y la perdí hace 13 años contigo”, le soltó en el punto más tenso de la discusión.

“Espero que mi hija no esté viendo esto, porque vaya situación más lamentable”, señaló justo antes de que Javi le lanzara este reproche: “No te hice nada, la que tenía que estar un poquito preocupada eres tú”. “Mi salud mental vale mucho más que aguantar a una persona que cuando estoy jodida no está”, afirmó ella. “He aguantado aquí las de dios. Que tengo que aguantar tus malas caras, tus celos y tus paranoias. ¡Ya está, Vanessa!”, expuso Javi.

Acto seguido, Vanessa se metió bajo las sábanas de su cama y se quedó ahí un buen rato, hasta el punto de perderse los primeros posicionamientos de la noche. “Vamos a ir comenzando y cuando ella quiera puede entrar”, comunicó Ion Aramendi. Finalmente, Vanessa decidió unirse al grupo y ponerse detrás de Edi.