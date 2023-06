Vasile reivindica 'Sálvame' como “fenómeno de masas” ante su inminente final: “Se revisará en el futuro”

La muerte de Silvio Berlusconi a los 86 años ha sido el desencadenante para que Paolo Vasile vuelva a hablar ante medios españoles. El que fuera consejero delegado de Mediaset desde 1999 hasta su salida pactada a finales de 2022 ha aprovechado el deceso de su mentor para reivindicar no solo el modelo de televisión que este aupó desde Italia y exportó a España, sino también uno de los referentes de su apuesta de entretenimiento: Sálvame.

Mediaset España resuelve el duelo interno dejando a Borja Prado sólo con responsabilidades institucionales

El directivo romano ha sido claro al poner en perspectiva el formato producido por La Fábrica de la Tele, que afronta sus últimas emisiones tras 14 años en antena en Telecinco. Sobre lo que ha supuesto en televisión, augura que “se revisará en el futuro”, en declaraciones a El Español. “Suele pasar: algunas cosas son minusvaloradas en el presente y adquieren importancia con el tiempo”.

“Todos los fenómenos de masas tienen un motivo. A los intelectuales, en directo, se les suele escapar ese motivo. Piensan: ”Una cosa, para que sea buena, no se tiene que entender“. Y como esto se entendía… ”es basura“”, reflexiona el productor, que reniega del concepto 'telebasura', en esta misma línea.

“No es educado hablar de ”telebasura“. Es muy ofensivo hablar de ”basura“ cuando consiste en algo a lo que la gente dedica tanto tiempo”, agrega Vasile, que añade no haberse sentido “ofendido al escucharlo”. “Me parece una gran estupidez”.

“A la gente no le interesa la política todo el año”

A juicio del ya exdirectivo, “solo hay dos clases de televisión: la que la gente ve y la que la gente no ve”. “A la izquierda no le gusta la multitud. No la quiere, la utiliza”, dice, destacando que a Berlusconi “le encantaban las personas”.

Vasile también se atreve a predecir el camino de la nueva Mediaset una vez fallecido su patrón y mentor: “Desde que entró en política, se mantuvo al margen”, afirma sobre su control del conglomerado que tenía el magnate y exprimer ministro italiano. Por eso, cree que “no va a influir” su muerte.

“De lo que estoy seguro es de que a la gente no le interesa la política todo el año. Es un interés puntual”, recalca el ejecutivo, eternamente ligado a la imagen de Mediaset, ahora en proceso de cambio con la nueva cúpula, que tiene a Alessandro Salem como consejero delegado.

Este se reforzado recientemente dentro del organigrama frente al presidente del grupo, Borja Prado, de quien se limitan las funciones, pasando a tener solo responsabilidades institucionales. El italiano centrará toda la gestión del grupo audiovisual, quedando incluso por encima del “co-consejero delegado” de la compañía, Massimo Musolino.