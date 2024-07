'La Voz Kids 9' ya tiene sus ocho finalistas, incluido uno que versionó a Lola Flores ante Rosario en la semifinal

La Voz Kids eligió este sábado a los ocho finalistas de su novena edición. La semifinal, emitida por Antena 3, dejó a dos finalistas por equipo, los cuales se jugarán la próxima semana suceder a Rubén Franco en el palmarés del talent infantil.

Los ocho finalistas -cuatro niñas y cuatro niños- se ganaron su billete para la finalísima por dos vías: o bien por los votos del público presente en plató o bien por la decisión de los coaches, que no lo tuvieron nada fácil para elegir a sus favoritos. Sin embargo, lo hicieron para poner nombre a los últimos ocho candidatos a ganar La Voz Kids 9.

Los finalistas del equipo Bisbal

El almeriense inició la semifinal con Dayana, Paula, Aliara y Mario en liza. Alira, la benjamina de la noche, abrió la velada con What a feeling (Irene Cara, de la banda sonora de Flashdance), y aunque se quedó sin voz por un breve lapso de tiempo, superó este contratiempo y consiguió el pase a la final gracias a los votos del público. “Es una niña prodigio, tiene 10 años. No solo me gusta como canta, me gusta como camina, como gesticula y como mira al público”, dijo Bisbal sobre ella.

El coach, por su parte, se decantó por Mario y su emotiva interpretación de Y ya te quería (Alejandro Sanz). “Tengo muchas preguntas, pero solo una respuesta que es lo que me ha producido tu arte esta noche”, aseguró el almeriense, que llegó a la semifinal con Mario tras 'robar' al joven al equipo de Lola Índigo.

Los finalistas del equipo Rosario

Rosario llegó a la semifinal con cuatro candidatos: Estefanía, Rafael, Nadia y Juan Francisco. De los cuatro, fueron los dos chicos quienes consiguieron el pase a la final. En el caso de Juan Francisco, gracias al público, que quedó encantando con su versión de Entre sobras y sobras me faltas (Antonio Orozco). “Lo has hecho mejor hoy que todos los días que te he visto. Nos has puesto los pelos de punta”, destacó su coach.

Rosario cerró su dúo de finalistas con Rafael, que encandiló a los presentes con su arte flamenco al ritmo de Armadura (Niña Pastori). “Cantar por la Niña Pastori es muy difícil y es que te sale solo. Nuestra raza no se puede aguantar. Orgullosa de ti”, aseguró la artista.

Los finalistas del equipo Melendi

Melendi tuvo que elegir entre Inés, Marc, Vera y Martina para dar su pase a la final. El público hizo la primera criba seleccionando a Vera, que se ganó su apoyo al ritmo de Rise Up (Andra Day). “Si tú te lo propones, por cómo sientes y por cómo amas la música, vivirás de ello”, afirmó el coach.

Después, el asturiano escogió a Martina como la segunda finalista de su equipo. La joven obtuvo su plaza tras brillar con su versión de Aunque tú no lo sepas (Los Secretos). “Martina transmite de una manera increíble, de una manera muy tierna”, señaló Melendi.

Los finalistas del equipo Lola Índigo

El equipo de Lola Índigo cerró la noche con sus cuatro aspirantes a la final: Rafa, Alicia, Aitana y Astrid. La plaza del público se la llevó Aitana, que triunfó con Grenade (Bruno Mars). “Parece que tiene más de 14 años porque es muy madura en el escenario”, comentó de ella su coach.

Después, Lola Índigo eligió a Rafa para pasar a la gran final de La Voz Kids 9. El joven consiguió su billete después de cantar A tu vera, de Lola Flores, delante de todos los presentes. Incluida, por supuesto, Rosario, que elogió este homenaje a su madre. “He flipado. Me hace mucha ilusión que los niños canten aquí, en La Voz Kids, canciones de mi madre (...) Tú has hecho tu versión particular y me parece maravillosa. Me encanta que cojan las canciones de mi madre, de mi hermano o de los artistas de antes y cada uno se la lleve a su versión y a su forma de sentirla. Para mí es un honor que mi madre siga vivita e inspirando a toda la juventud”, reconoció al respecto.